Exatlón: La inesperada revelación de David Juárez ‘La Bestia’ que involucra a la campeona Mati Álvarez.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final, donde poderosos atletas se preparan para regalar un impresionante show en la última semana del exigente reality show de la pantalla chica.

Esta cuarta temporada, nos regaló la presencia de imparables concursantes como Aristeo Cázares, Casandra Ascencio, Heliu Pulido, Evelyn Guijarro y muchos atletas más.

Sin embargo, durante estos últimos meses, resaltó la participación de la imparable Mati Álvarez, quien se llevó el primer lugar en la tercera temporada de Exatlón.

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Y es que, en Exatlón: Titanes vs Héroes, la también conocida como ‘Terminator’ regresó para obtener la gloria una vez más.

El rendimiento de la poblana ha sido impresionante, pues todos los días demuestra una fuerza imparable desde su corazón para miles de espectadores en casa.

Por si fuera poco, la heptatleta mexicana también se convirtió en una de las favoritas para ganar la cuarta edición del reality show.

Recientemente, el practicante de judo Yusef Farah abrió su corazón para un portal de entretenimiento, donde reconoció a Mati Álvarez como una atleta poderosa y sorprendente en las playas de República Dominicana.

“Está difícil ganarle a Mati. Hasta los hombres pierden con ella. David temblaba, Mati es una atleta muy fuerte”, confesó el mexicano dejando a millones de admiradores atónitos con sus palabras.

Y es que, el exparticipante de Héroes trascendió que David Juárez ‘La Bestia’ mostró miedo cuando compitió al lado de la imparable atleta del equipo rojo.

Mati Álvarez se consagra como la favorita del público para ganar Exatlón: Titanes vs Héroes

Debemos recordar que, las últimas semanas fueron maravillosas para la también conocida como ‘Silver Force’. Y es que Mati Álvarez se ganó dos medallas que podrían ayudarla en caso de batirse en un próximo duelo de eliminación.

En su momento, la máxima autoridad Antonio Rosique puso en jugo ‘La Medalla de la Gente’, incentivo que funciona como vida extra en futuros duelos por la estadía.

Para sorpresa de muchos, la imparable atleta poblana tiene un inmenso apoyo fuera de las playas de República Mexicana.

Por segunda vez consecutiva, ‘007 Golden Eye’ se colgó su segunda presea gracias a la votación de todo el público mexicano.

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