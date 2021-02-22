Exatlón: Las nuevas palabras de Mati Álvarez que cimbraron al equipo de Titanes en el campamento.

Luego de días en los que los Titanes sumaron resultados negativos en Exatlón, Mati Álvarez explotó dejando claro que no todos los integrantes del equipo rojo dan su máximo nivel en cada uno de los circuitos.

Te puede interesar: El VIDEO de Daniel Corral y Ernesto Cázares en Exatlón que causó sensación en redes sociales.

Cada fortaleza es fundamental, es un descanso y más en esta recta final y sí me alivianaba muchísimo ir a la Fortaleza. Lo que dice Heliud es muy cierto, el equipo confía mucho en Aristeo, Zudy, Pato, Heliud y en mí, sí siento mucha responsabilidad

Recordemos que los Titanes han tenido una semana sumamente complicada con varias derrotas de forma consecutiva frente a los Héroes; sin embargo, la mentalidad de la velocista mexicana ha cambiado de forma radical, ya que se encuentra más concentrada y metida con su equipo.

Se puede decir que estoy muy contenta, el primer juego que ganamos de la semana; el más importante. Ya nos hacía falta una victoria para el equipo, para motivarnos

Tomando el papel de líder en la escuadra roja, Mati Álvarez habló con sus compañeros y reconoció el esfuerzo que cada uno de ellos hace para seguir sumando puntos para los Titanes.

Me gustó mucho la actitud que tomamos, Aris me gustó mucho la actitud que tomaste con las porras, con la vibra, con tips, con los consejos; bien

También te puede interesar: Exatlón: Mati Álvarez, una vez más, enciende la polémica en Titanes con sus declaraciones.

Sin duda, las palabras de Mati Álvarez cimbran en la parte más sensible de cada uno de los integrantes de los Titanes, siendo un motor de motivación para sus compañeros y para ella misma, quien tiene la mirada fija en llegar a la recta final y poder levantarse con el trofeo de Exatlón: Titanes vs Héroes.

