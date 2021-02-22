Exatlón: La peculiar reacción del equipo de Héroes con la segunda medalla del público a Heliud y Mati.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final y tus atletas favoritos se preparan para brindarte un maravilloso espectáculo en la última semana del aclamado reality show.

Las playas de República Mexicana se han pintado con nerviosismo por parte de los concursantes mexicanos, quienes sueñan con tener un boleto a la final de esta exigente temporada.

Recordemos que, la máxima autoridad Antonio Rosique, motivó a los participantes de Exatlón con un jugoso incentivo. Se trata de ‘La Medalla de la Gente’, misma que podría convertirse en vida extra en próximos duelos de eliminación.

Por segunda vez consecutiva, Mati Álvarez y Heliud Pulido mostraron su sonrisa de oreja a oreja tras ganar la reluciente presea.

Los también conocidos como ‘Black Panther’ y ‘Terminator’ se quedaron impresionados tras saber que tienen un contundente apoyo de todo el público mexicano.

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La peculiar reacción del equipo azul con la segunda medalla del público a Heliud y Mati.

México votó y sus deseos se hicieron realidad, pues Antonio Rosique anunció a los recientes ganadores de ‘La Medalla de la Gente’.

“¡La mujer que recibe el reconocimiento del público eres tú Mati!”, expresó la máxima autoridad destacando el gran rendimiento de la poblana en la recta final de la contienda.

La reacción de Héroes no se hizo esperar, pues quedaron sorprendidos tras ver a Mati colgarse su brillante medalla.

Casandra Ascencio tuvo una peculiar reacción, pues se quedó en shock tras ver a su eterna rival con una vida extra colgada en el cuello.

Recordemos que Mati y Cas se enfrentaron en la tercera temporada de Exatlón, donde vivieron trepidantes momentos en los circuitos.

En Exatlón: Titanes vs Héroes, las talentosas mujeres quieren alcanzar la gloria y levantar la copa más importante del reality show.

Llegó el turno de anunciar al caballero ganador del incentivo, siendo Heliud Pulido el absoluto ganador y atleta más votado por los mexicanos.

“El hombre más votado de la semana es Heliud, de nueva cuenta”, expresó Rosique para millones de personas en casa.

Por su parte, el piragüista olímpico recogió su incentivo con gran entusiasmo y energía. Recordemos que, Heliud se hizo más fuerte tras batirse en anteriores duelos de eliminación contra Aristeo Cázares, Mariano Razo y otros talentosos concursantes.

Por si fuera poco, Pascal Nadaud tuvo una peculiar reacción ante el triunfo de Heliud Pulido. Y es que, el jugador de rugby no pudo creer que el veracruzano se llevó su segunda medalla por votación de todo México.

Ahora, Mati y Heliud están listos para dejar el alma en la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues saben que cuentan con el apoyo de muchísimos televidentes y amantes del reality show más demandante de la televisión.

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