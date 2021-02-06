Exatlón: Ernesto Cázares confiesa todo sobre las rivalidades que existen al interior del equipo azul.

Ernesto Cázares confesó que dentro de Exatlón hay varios malentendidos y mucha presión porque ya están en las etapas finales de la reñida competencia en la playa.

El atleta también reveló que al estar encerrado durante tanto tiempo, en ocasiones tu mente te hace creer que tus compañeros están hablando mal de tí a tus espaldas aunque la realidad sea otra.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde el reconocido deportista y ex integrante de la competencia dio a conocer su opinión acerca de los integrantes de su ex equipo.

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Ernesto Cázares se sincera en sus historias de Instagram

En sus historias, Cázares dijo que es muy complicado estar en la competencia, pues además de los malentendidos, todos los atletas quieren estar en la final.

Exatlón cuenta con un gran desempeño que realiza cada uno de los integrantes del programa, así como las discusiones que hemos visto por parte de los equipos.

En el interior del programa se han mostrado algunos malentendidos en los equipos que participan en la competencia, pero no sabemos si realmente hay una enemistad.

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Algunos integrantes discuten aún siendo del mismo equipo, por lo que los televidentes se preguntan por qué en ocasiones los atletas no demuestran compañerismo.

Por eso, Ernesto Cázares habló del disgusto de los participantes de la complicada competencia y explicó las circunstancias a través de su cuenta de Instagram.

El atleta es originario del Estado de Veracruz, tiene 20 años de edad y su deporte es el Parkour. Además es corredor, skater y miembro oficial del equipo mexicano Skybrother.

Perteneció al equipo azul en la primera temporada de Exatlón y se coronó como el campeón de su temporada, pero recién fue eliminado de la cuarta temporada.