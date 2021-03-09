Exatlón: Titanes se encaminan a la final con su triunfo sabor a Fortaleza y Supervivencia.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes se batieron en una de las carreras más cardíacas en la historia del reality show. Y es que, ambos equipos pelearon duelo doble por la fortaleza y supervivencia, dejando a millones de televidentes impactados con su desempeño.

La máxima autoridad Antonio Rosique anunció el duelo doble en reciente ceremonia de la contienda, dejando a todos los atletas atónitos con la noticia.

Ambos equipos se prometieron pelear con el corazón en la última batalla por la villa; sin embargo, la causa azul lidió con la fractura de Casandra Ascencio.

Y es que, la reciente lesión de ‘MVP’, provocó que Evelyn Guijarro se convirtiera en la única mujer de Héroes en batirse en el contundente duelo doble.

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Titanes se mantienen juntos rumbo a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes

Titanes lidereó el marcador en todo momento, pues contaron con la destreza de Pato Araujo, Aristeo Cazares y Heliud Pulido. Además, Zudikey Rodríguez, Mati Álvarez, Carmelita Correa y Jazmín Hernández, también demostraron su fuerza en la penúltima semana de Exatlón.

Tras un intenso duelo, Pato Araujo anotó el ‘match point’ para la causa roja, ganándose el respeto de sus compañeros y rivales.

Una vez más, Titanes demostró su poder contra Héroes en las últimas semanas del reality show. Y es que, ‘Capitán Araujo’ anotó el punto de la victoria, mismo que puso en desventaja a la causa azul.

Por si fuera poco, Pato también se convirtió en el jugador más valioso de la competencia, pronunciando poderoso discurso para sus compañeros y esposa Zudikey Rodríguez: “Estoy muy contento. Me sentí con todas las ganas de dar lo mejor de mí, en especial en este día”, expresó el mediocampista colimense.

Tras haber ganado el duelo doble, Titanes tienen la oportunidad de pasar sus últimos días en las comodidades de la fortaleza, cosa que podría ponerlos en ventaja ante sus rivales.

Además, la victoria del equipo rojo, envió a Javi Márquez, Dan Noyola y Christian Anguiano al duelo de eliminación.

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