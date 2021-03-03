Exatlón: Las decisiones que llevaron a Caro Mendoza y Evelyn Guijarro a ser rechazadas por sus equipos.

Esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, nos dejó inolvidables momentos por parte de tus atletas favoritos, quienes protagonizaron trepidantes duelos en las playas más exigentes de la televisión.

Por si fuera poco, el cardíaco reality show también nos regaló polémicos momentos que desataron todo tipo de comentarios por parte de los fanáticos.

Carolina Mendoza, exintegrante de Titanes, vivió un verdadero calvario con su equipo, pues nunca se adaptó a la personalidad de sus compañeros.

La clavadista olímpica lloró en repetidas ocasiones, pues se sintió fuera de lugar y poco comprendida por sus amigos de la causa roja.

Los días transcurrieron, pero la también conocida como ‘Sunshine’, nunca terminó de encajar en el equipo. Y es que, la atleta entró a Exatlón con una actitud muy relajada, motivo que desató el enojo de Patricio Araujo.

En su momento, el mediocampista confesó su molestia por la falta de compromiso de Carolina Mendoza con Titanes.

Y aunque, la famosa clavadista nunca creó una sólida relación con el equipo rojo, se marchó de República Dominicana con el corazón de Aristeo Cázares.

Recordemos que, los atletas se dejaron ver muy juntos en Exatlón e incluso, ‘Red Lion’ dedicó algunos puntos a Carolina Mendoza.

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Evelyn Guijarro enfrenta difíciles momentos en Exatlón: Titanes vs Héroes

Evelyn Guijarro se convirtió en otra de las atletas que vivió tormentosos momentos en las colosales tierras de República Dominicana.

La lanzadora de jabalina fue acusada de crear una supuesta alianza con sus rivales del equipo rojo.

En su momento, Casandra Ascencio confesó que Mati Álvarez se dejó perder a propósito en los circuitos para beneficiar a ‘Sniper’.

‘MVP’ alzó la voz y expresó que su compañera del equipo azul, se unió a Titanes para sacarla de la contienda rumbo a la recta final

Las alianzas de Evelyn con integrantes de Titanes, todavía no están confirmadas; sin embargo, la finalista de las segunda temporada comienza a ser tachada de “desleal” e “infiltrada” por parte de Casandra Ascencio.

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