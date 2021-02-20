Exatlón: La atleta Gloria Murillo confiesa íntimos secretos durante su paso por el reality show. VIDEO

Gloria Murillo, exintegrante de la competencia deportiva Exatlón, ha revelado algunos secretos del programa de televisión, en donde participó durante meses en República Dominicana.

La famosa atleta originaria de San Luis Potosí, dio a conocer en su canal de YouTube, que antes de entrar a la competencia en la playa, tuvo que realizar diversos retos, así como contestar algunos cuestionamientos sobre los deportes que practicaba, su estatura, edad, etc.

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Además, dijo que desconocía mucho sobre los equipos en donde participaría, únicamente sabía que serían dos pero no sabía cómo planeaban ser divididos, ni a cuál pertenecería si era seleccionada.

Gloria Murillo se confiesa en video de su canal de YouTube

La gimnasta, de 26 años de edad, mencionó que todo lo que se ve en televisión es real, pues cuando les tocaba estar en la cabaña no había regaderas por lo que utilizaban botellas de agua que les daban en la competencia para bañarse.

La atleta dijo que en la Fortaleza había regadera, pero con agua fría y su alimentación era limitada, todos los días comían arroz por la mañana y después comían plátanos para obtener mucha energía.

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Gloria Murillo contó que los integrantes de los diferentes equipos no podían platicar, solo se saludaban por la mañana pero no había diferencias, solamente eran rivales dentro del programa.

La celebridad dio a conocer que aunque los participantes no sabían con exactitud cuáles serían los retos para el siguiente día, se lo imaginaban.

Los mencionados son tan solo algunos secretos que están detrás de la reñida competencia en la playa de Exatlón México y seguramente habrá muchos más que podrían reverlarlos otros exparticipantes.