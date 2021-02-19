La gimnasta Ana Lago, de Exatlón: Titanes vs Héroes, es internada de emergencia para una operación en la rodilla.

Ana Lago, reciente eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes, informó a sus 1.3 millones de seguidores en Instagram que se sometería a una cirugía de emergencia esta tarde.

La querida atleta, de 25 años, se pronunció en sus redes sociales, donde se le vio con una bata blanca y cubrebocas azul.

‘Ave Fénix’ confesó que ingresó al nosocomio desde el día de ayer; sin embargo, este viernes 19 de febrero se llevaría a cabo su operación.

“Gracias a Dios hoy me operan a las 2:00 de la tarde. Desde la noche de ayer, me ingresaron al hospital para empezar a checar este rollo. Hoy desde las seis de la mañana nada de comida, bebidas ni agua. Primero Dios todo va a salir excelente. Ya está casi todo listo”, expresó la mexicana a través de sus historias de Instagram.

Por si fuera poco, la exintegrante del equipo rojo también publicó una foto desde el hospital, donde se le vio con mucha actitud: “No trates de entender porque pasan las cosas, los tiempos de Dios son perfectos”, escribió la gimnasta debajo del retrato que dio vuelta por todas las plataformas digitales.

Y aunque no se tienen más detalles de su intervención quirúrgica, se rumora que se debe a un problema en la rodilla. Por lo pronto, millones de admiradores se mantienen al pendiente del estado de salud de la querida exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Así fue la excelente participación de Ana Lago en el reality show más exigente del mundo

Ana Lago vivió inolvidables momentos en la cuarta edición de Exatlón, donde se llevó grandes amistades y recuerdos en las playas de República Dominicana.

Y es que, la bellísima gimnasta demostró su gran rendimiento físico, inigualable puntería y maravillosa velocidad en los circuitos.

Sin embargo, a finales de enero de este año, Ana Lago salió eliminada tras batirse en intenso duelo contra Carmelita Correa y Jazmín Hernández.

La regiomontana se marchó convertida en una completa leyenda, pues dejó una huella imborrable debido a su sonrisa y múltiples victorias.

Por si fuera poco, Ana Lago también se marchó con la valiosa amistad del piragüista olímpico Heliud Pulido, quien se convirtió en su gran apoyo y mano derecha durante la exigente contienda.

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