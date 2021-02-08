Exatlón: Héroes narran las escalofriantes apariciones que se han presentado en el campamento.

Luego de perder el duelo por la Fortaleza, los Héroes tuvieron que pasar una semana más en el campamento y, por primera ocasión, se llenaron de valor para hablar entre ellos sobre los ruidos extraños que han escuchado durante su estancia en ese lugar.

Dan Noyola, Christian Anguiano y Casandra Ascensio dieron a conocer estos impactantes detalles.

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Platicando con mis compañeros llegamos a la conclusión, de que aquí en el campamento pasan cosas paranormales. Desde temporadas pasadas ya nos habían comentado, nos habían dicho historias

Al final todo parece indicar que los rumores que otros participantes llegaron a comentar sobre los hechos poco normales en el campamento, resultaron ser ciertos, pues varios de los actuales integrantes del equipo han tenido sus propias experiencias.

Me platicó que en una ocasión que estuvo en campamento, escuchaba muchos ruidos afuera en el campamento, es normal, estás en la naturaleza. Me dijo que en una ocasión que salió al baño en la madrugada; estaba todo muy oscuro, vio un cuadrúpedo grande caminar y que él se quedó quieto y no supo qué hacer. Obviamente yo no le creí, pero luego cuando llegué para acá platiqué un poco con algunos lugareños y me dijeron que sí, que efectivamente aquí hay cosas tenebrosas

Todos acordaron salir con sus debidas precauciones en las noches y más cuando tengan la necesidad de ir al baño.

La otra vez que yo salí al baño, para empezar, tenía mucho miedo porque esa noche se estaba escuchando mucho ruido. Salí al baño y en cuanto abro la puerta veo un gato, según yo era un gato, no le alcancé a ver los gestos, pero en cuanto nos vimos se fue. Como ya tenía mucho miedo, cuando voy al baño en la madrugada bajó la mirada y solo veo el camino, cuando camino y ya estaba haciendo del baño, no es broma, no había aire ni nada, pero el columpio estaba así

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Sin embargo, los integrantes de los Héroes tienen la esperanza de que los fantasmas se unan a su causa y mejoren los resultados.

