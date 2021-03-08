Exatlón: Titanes presumen que Carmelita Correa es sublime e invencible en los retos de eliminación.

Luego de una semana llena de mucha intensidad y competencias claves de cara a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, el conjunto rojo habló sobre los resultados que lograron en la primera parte de la Batalla por la Supervivencia.

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Tenemos que entrar juntas, son dos juegos. Me dio mucho gusto, disfruté mucho el juego, todos estábamos ahí apoyando

Recordemos que, en esta ocasión, tuvieron uno de los marcadores más abultados, ya que los Titanes lograron descifrar rápidamente la forma de tirar para obtener los puntos necesarios, de acuerdo a Zudikey Rodríguez.

Los azules sí se vieron a partir de la primera ronda para abajo. Al momento de que Zudy pasó, nos dio la clave para lanzar la boleadora y nos sirvió bastante de hecho. Hasta el final los azules lo intentaron copiar o imitar y mejoraron bastante, pero al final tuvimos la suerte y el tino

Las emociones en la semana 27 se incrementan a cada momento y la importancia de evitar un Duelo de Eliminación es fundamental para todos y eso lo tienen muy claro en el equipo de los Titanes.

Estamos en lo último, semana 27. Ganamos el primer duelo, un duelo súper importante y aparte que fue un marcador súper amplio 10-2. Creo que eso anímicamente también le va a pegar a los azules, van a llegar mucho más nerviosos. Aparte saben que Casandra no esta corriendo, Evelyn y Doris tienen que correr más. Salir a dar todo, hay que asegurar que no te vayas tu Carmelita a un Duelo de Eliminación, ya te echaste seis

Las fuertes palabras de Mati Álvarez

Fue en ese el momento en que Mati reconoció que en esos momentos logra ver la mejor versión de Carmelita Correa.

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