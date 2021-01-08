Exatlón: Héroes y Titanes externan las dolencias que les aquejan luego de las batallas que han librado.

Los atletas de Héroes y Titanes de Exatlón se sinceraron y externaron las dolencias que traen a cuestas como resultado de las duras batallas que han librado en las últimas semanas.

Aunque todos siguen dando su mayor esfuerzo para poner a sus equipos a la cabeza y seguir avanzando, la gran mayoría ha reconocido que ya se sienten los estragos de las 19 semanas que han transcurrido del reality.

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Por parte de los Titanes, Mati Álvarez aseguró que ya se siente la carga de los juegos intensos que han desarrollado en Exatlón.

“La semana 19 sí ha sido muy pesada para los Titanes, yo creo que también para los Héroes, hemos tenido juegos muy intensos, juegos que casi se van a relevos, juegos muy largos, creo que ya después de 19 semanas, ya traemos la carga de tantas semanas, de tantos días de darle siempre”, dijo.

Por su parte, Pato Araujo afirmó que han vivido días pesados. “Han sido días muy pesados, yo creo que para todos nosotros, muchos juegos intensos, mucho desvelarse y muchas emociones y de muchos golpes para nosotros, por ejemplo Zudi trae la rodilla hechas pedazos, Mati el dedo”, refirió.

En ese mismo sentido, Mati Álvarez abundó sobre su lesión en el dedo. “De verdad me duele mucho, no puedo estirarlo bien”, dijo para después asegurar que “a todos nos duele algo”.



Héroes también sufren

Del lado de los azules, también hay quejas de dolor y lesiones, ya que los atletas han asegurado que “estamos ya un poco cansados”.

Siendo Samara Alcalá una de las más afectadas, ya que tiene una infección en el oído que le ha molestado por varios días.

“Todavía me sigue doliendo. Me dio en el oído derecho primero y luego en el izquierdo” aseguró Samara.

Ante esta situación, sus compañeros le recomendaron que analice bien si debe seguir o no compitiendo, para cuidar su salud; sin embargo, la atleta decidió continuar en los duelos de Exatlón.

A pesar de que las dolencias son muchas, lo atletas afirmaron que seguirán optimistas y dando su mayor esfuerzo en Exatlón para hacer ganar a su equipo.

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