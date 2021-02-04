Los problemas que han protagonizado Pato Araujo y Zudikey Rodríguez en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló icónicos momentos dentro de las playas de República Dominicana. Y es que, tus atletas favoritos salieron a competir con mucha energía y fuerza desde el primer día de la cuarta edición del aclamado reality show.

Sin embargo, esta nueva temporada del programa deportivo, también dejó al descubierto la verdadera personalidad de algunos concursantes.

Recordemos que, Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, se convirtieron en una polémica dupla que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Revive sus controversiales peleas:

Zudikey opina sobre la pelea de Pato Arujo y Keno Martell

Fue en el Exaball, donde Capitán Araujo y el jugador de fútbol americano llegaron hasta los golpes. Los ánimos se calentaron durante el juego y los rivales terminaron en una serie de jaloneos.

Durante la pelea, la velocista arrojó un contundente comentario que fue escuchado por millones de televidentes en casa: “Él es cochino siempre… que ganen ellos”, expresó la atleta generando múltiples críticas en las redes sociales.

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Zudy y Pato revelan que el equipo de Titanes es mejor con menos integrantes

Tras la salida de Ana Lago, ‘La Gacela’ confesó que la buena vibra del equipo rojo subió notablemente.

“Entre menos personas haya, la comunicación fluye de una manera más sana. No habemos tantas personas con diferentes opiniones, así que es más fácil dirigirnos a un mismo camino”, expresó Zudy para su enamorado Paro Araujo.

Las confesiones de la mexicana se volvieron tendencia en las plataformas digitales, donde los internautas mencionaron que todo fue una indirecta para la gimnasta artística.

La peculiar propuesta de matrimonio de Pato a Zudy

Recordemos que, los atletas se conocieron durante la tercera temporada del programa deportivo, donde tuvieron una excelente química y posteriormente iniciaron un noviazgo.

Sin embargo, regresaron a la cuarta temporada del reality show para sellar su amor en las playas que los vio enamorarse. Los televidentes se quedaron impactados, pues el futbolista rompió en llanto frente a todos sus compañeros tras sacar un reluciente anillo de compromiso.

La atleta mexicana aceptó unir su vida para siempre con Pato; sin embargo, la peculiar escena trascendió para siempre en las playas de Exatlón.

La pareja fue acusada de dividir al equipo de Titanes

Debemos recordar, que el equipo rojo demostró su desunión, problemas y falta de compañerismo hace algunas semanas.

Según algunos usuarios de las redes sociales, Zudy y Pato fueron responsables de generar un ambiente negativo y de rivalidad entre sus compañeros.

Por si fuera poco, Pato explotó ante las cámaras de Exatlón, pues lanzó una contundente amenaza que fue muy criticada entre los televidentes.

La decisión en conjunto ya no vale de nada, estoy consciente de lo que pueda decir. Lo que sí puedo decir es que en caso de que haya una injusticia... se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo

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