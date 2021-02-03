¿Quiénes son los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes que no tienen medallas para evitar su eliminación?

Exatlón: Titanes vs Héroes dio un giro inesperado, pues nuestra máxima autoridad Antonio Rosique anunció una nueva dinámica para otorgar medallas a dos atletas de la competencia deportiva más demandante de la televisión.

Las votaciones se abrirán este día a las 7:30pm por medio de la aplicación TV Azteca En Vivo. Tu puedes votar por un hombre y una mujer que podrían adquirir una reluciente medalla y que también podría podría ayudarlos en caso de batirse en un duelo de eliminación.

El público ya tiene a sus favoritos, pues recordemos que Mati Álvarez, Aristeo Cázares, Casandra Ascencio y Javi Márquez tienen un gran número de fanáticos.

Sin embargo, también existen concursantes que no tienen medallas para utilizarlas en los futuros duelos de eliminación; Doris del Moral, Christian Anguiano, Cecilia Álvarez ‘Wushu’ y Keno Martell son algunos de ellos.

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Aristeo Cázares confesó su gran problema con las medallas

Recordemos que, el también conocido como ‘Red Force’, reveló que las medallas solo provocan enfrentamientos en el equipo de Titanes.

Por si fuera poco, el practicante de parkour confesó que su hermano Ernesto Cázares ganó la primera temporada de Exatlón sin preseas, por lo que se convirtió en un ejemplo para millones de televidentes.

Sin embargo, el ganador de la segunda temporada rompió su promesa de utilizar medallas en los duelos de eliminación.

Recordemos que el ‘Aguileón Cázares’ utilizó una presea cuando se enfrentó contra Heliud Pulido y Mariano Razo.

Aunque Aristeo Cázares rompió la promesa que le hizo a su hermano, también logró alargar su estadía en la temporada más demandante de la televisión.

Por lo pronto, millones de personas se preparan para votar por la mujer y el hombre que merecen una medalla, misma que podría alargar su paso por las playas de República Dominicana.

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