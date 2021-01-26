El equipo azul inicia la semana ganando las comodidades de la Fortaleza en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes puso a prueba a tus atletas favoritos una vez más. Y es que, hombres y mujeres, salieron a luchar en cardíacos duelos que pusieron a prueba su velocidad, trabajo en equipo y liderazgo.

Evelyn Guijarro, Mati Álvarez y Casandra Ascensio fueron algunos atletas que destacaron en este emocionante episodio del programa deportivo.

Prueba Olímpica Ruta Tokio

La noche dio inicio con un cardíaco duelo para definir a la ganadora absoluta de la Ruta Tokio rama femenil. Y es que, Evelyn Guijarro y Zudikey Rodríguez, se enfrentaron a una batalla de desempate que conmocionó a millones de televidentes mexicanos.

Tras varias carreras y muchas emociones encontradas, ‘Sniper’ se coronó como la ganadora absoluta del viaje a Tokio 2021. La tapatía se colgó su octava estrella y dejó claro que regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para vencer a sus contrincantes.

Por si fuera poco, Evelyn Guijarro dedicó su triunfo a todos los integrantes del equipo azul. La también lanzadora de jabalina agradeció a los Héroes por inspirarla en cada uno de sus pasos por las playas de República Dominicana.

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Así se vivió la sorprendente batalla por la Fortaleza

Los Héroes dieron un maravilloso duelo que hizo brillar a cada uno de los integrantes del querido equipo. Y es que, Doris del Moral, Keno Martell, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud fueron algunos atletas que cautivaron a la audiencia con sus respectivos puntos.

Por si fuera poco, Casandra Ascencio anotó el punto de la victoria tras un impresionante duelo contra Carmelita Correa.

Christian Anguiano también destacó el buen ánimo que se sintió en la banca, pues gracias a la buena vibra de todos se convirtió en el atleta más valioso de la competencia: “Es muy importante el ánimo con el que compites”, expresó el también conocido como ‘Soldado Luchador’

Desgraciadamente, los Titanes se fueron al campamento con algunas palabras de aliento por parte de la líder Mati Álvarez: “Los azules lo hicieron demasiado bien, pero no veo que nosotros lo hicimos mal”, concluyó la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

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