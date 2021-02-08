Exatlón: Los contrastes en Titanes y Héroes tras una semana que se pintó totalmente de rojo.

En busca de un lugar en la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, el nivel de competencia sigue incrementándose entre los atletas, quienes vivieron una semana llena de contrastes.

Te puede interesar: Exatlón: Las peleas de Heliud Pulido con sus compañeros de Titanes en la cuarta temporada del programa deportivo.

Mientras los Héroes saben que uno de sus integrantes dejará la competencia en el cierre de la semana 22, el conjunto de los Titanes disfrutó de un viaje en Las Terrenas, donde pasaron momentos inolvidables.

Keno Martell tendrá que demostrar, una vez más, que tiene lo necesario para estar en Exatlón, luego de que fue seleccionado para el duelo de eliminación, tras ser el integrante del equipo azul con menos puntos a lo largo de la semana.

Haber sido nombrado nuevamente para una eliminación. No me asusta, honestamente no tengo miedo, estoy tranquilo con lo que vaya a pasar. Voy a salir y voy a entregar mi máximo y voy a estar contento con el resultado y, obviamente voy a buscar quedarme y eliminar a quien se le ponga enfrente, que ojalá sea uno de los rojos y no un compañero de mi equipo

Los Héroes tratan de dar ánimos a Keno Martell por su nominación; en tanto, los Titanes en palabras de Mau Wow disfrutaron de una semana llena de victorias y de un increíble premio que incluía una noche en un hotel de lujo y el avistamiento de las ballenas.

Ver ballenas es algo que yo tenía muchas ganas de hacer desde México, era un plan que tenía cómo pendiente. Ver un animal tan grande es algo imponente. Son animales enormes, son los más grandes que podemos observar y fue un gran premio, el equipo está muy contento

Sin duda, el estado de ánimo de cada uno de los equipos es completamente diferente, por lo que puede ser definitivo al momento de enfrentar el duelo de la eliminación.

También te puede interesar: Estatura, peso, pasatiempos: Esto es todo lo que debes saber sobre Mati Álvarez, líder y leyenda de Exatlón.

Recordemos que, los premios, se disputaron a mitad de semana en la Batalla Colosal en donde los Titanes lograron vencer de forma contundente a los Héroes.

