Pato Araujo es el líder de la semana y Ana Lago alcanza 100 victorias en las playas de Exatlón.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron testigo de grandes logros por parte del equipo rojo. Y es que, tus atletas favoritos cautivaron a millones de televidentes con recientes victorias que pusieron en alto el color de su camiseta.

Pato Araujo fue uno de los concursantes más destacados de esta semana, pues se convirtió en el líder semanal con 11 carreras, 8 victorias, 3 derrotas y una efectividad de 72.72%.

Y es que, ‘Capitán Araujo’ se encuentra en su mejor momento, pues tiene todo lo necesario para colarse en la final del programa deportivo.

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El futbolista ha demostrado ser uno de los concursantes más veloces de esta cuarta temporada del reality show. Por si fuera poco, también tiene destreza, liderazgo y buena puntería para enfrentar cada uno de los circuitos.

No es el primer logro del colimense, pues hace unos días, también se convirtió en el absoluto ganador de La Ruta Tokio, concurso donde se impuso antes grandes rivales como Aristeo Cázares, Dan Noyola, Javier Márquez y Mauricio López.

El ‘Capitán Coraje’ ahora tiene la oportunidad de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en compañía de una persona más. Así que, no sería ninguna sorpresa que el colimense elija a su esposa Zudikey Rodríguez para compartir esta grande aventura.

Ana Lago también brilló esta semana en Exatlón

La famosa gimnasta mexicana fue otra de las integrantes del equipo rojo que deslumbró con sus habilidades deportivas. La también conocida como ‘Ave Fénix’ alcanzó sus 100 victorias en la temporada más exigente de Exatlón.

Las felicitaciones se hicieron presentes, pues millones de admiradores alentaron a la famosa regiomontana a seguir rompiendo récords en la competencia deportiva.

“Un logro más de nuestra gimnasta favorita”, “Estamos seguros que lograrás más cosas más” y “Ave Fénix está de regreso”, fueron algunos comentarios que los admiradores dedicaron a la bellísima participante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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