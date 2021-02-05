Exatlón: Titanes destapan rivalidad de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro al interior del equipo de Héroes.

Mati, Carmelita, Jazmín y otras integrantes del equipo rojo platican entre sí que Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, del equipo de Héroes, no se llevan bien e incluso existe una rivalidad entre ellas dentro de Exatlón.

La basquetbolista y la lanzadora de jabalina tiene una rivalidad prácticamente declarada, de acuerdo a las atletas del equipo rojo, quienes conversaron en su dormitorio.

Mati confesó que le dio gusto ganarle a Casandra porque desde la ceremonia estaba llorando y muy cansada. Y es que, la atleta, no había estado tanto tiempo en la competencia al llegar como refuerzo para el equipo azul cuando la justa deportiva ya tenía varias semanas.

Confesiones nocturnas de las integrantes de Titanes respecto a sus rivales

Mientras la noche caía, las integrantes de Titanes no dejaron de comentar que se nota muchísimo la reñida competencia que se vive día a día en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Las deportistas del equipo rojo reiteraron una y otra vez que hasta donde ellas saben, Casandra y Eve no se llevan nada bien e incluso ya no se les cree nada bueno que digan una de la otra.

Sin duda, esta rivalidad podría mermar al equipo de Héroes que busca llegar con la mayor cantidad de atletas a las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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