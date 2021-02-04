Exatlón: Titanes vencen con autoridad a Héroes en la Batalla Colosal y obtienen un premio espectacular.

Exatlón: Titanes vs Héroes se acerca a su momento clave y los atletas están dispuestos a dar su mejor nivel para alcanzar el ansiado campeonato.

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En la competencia por la medalla transferible, que le va a dar una vida extra al portador en los momentos decisivos de la competencia, la primera fase fue de eliminación directa y los duelos de semifinales y final a ganar dos de tres rondas.

El primer eliminado del día fue Pascal, quien no pudo vencer a Pato Araujo. La misma suerte la tuvieron Aristeo Cázares, Javi Márquez y Dan Loyola, para quienes la oportunidad de una medalla terminó en los cuartos de final.

En la ronda de semifinales, el primer enfrentamiento fue entre Heliud Pulido y Pato Araujo, en donde el piragüista obtuvo el pase a la final. En la otra llave Christian Anguiano eliminó a Keno Martell, quien no logró sumar ningún punto.

En la final, el primero en tomar ventaja fue Christian; sin embargo, los dos duelos siguientes los perdió frente a Heliud Pulido; para la cuarta ronda, el luchador mexicano sacó la garra y empató el marcador, pero finalmente la medalla fue para el olímpico en Río de Janeiro 2016.

La Batalla Colosal

Es una de las competencias preferidas de los atletas, por los premios que se encuentran en juego, los primeros en sumar puntos fueron los Titanes de la mano de Patricio Araujo.

En la sexta ronda de la batalla, Cecy Wushu logró vencer a Carmelita Correa para poner el marcador empatado a 3-3.

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Para la décimo primera ronda, Heliud Pulido logró ampliar la ventaja al imponerse a Dan Loyola, dejando el marcador 7-4. Al final todo quedó en las manos de Aristeo Cázares, quien fue el encargado de dar el punto definitivo en la derrota de los Héroes.