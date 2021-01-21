Heliud Pulido menosprecia a Evelyn Guijarro y ella sorprende al imponerse a los Titanes. (VIDEO)

Difíciles semanas llenas de polémica y escándalos se han vivido recientemente en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Uno de los atletas que ha sido protagonista es, sin duda, Heliud Pulido, quien ha estado en el ojo del huracán por expresar sus sentimientos y no brindar su mejor desempeño, tal como lo expresó en una ceremonia la máxima autoridad Antonio Rosique.

Ayer, en el duelo de los enigmas, el marcador estaba 9-9 con lo que la competencia se resolvería en un duelo de relevos. Carmelita y Pato Araujo representaron al equipo rojo, mientras que Christian y Evelyn lo hicieron por los azules.

Fue en ese momento donde Heliud Pulido menospreció las capacidades de Evelyn Guijarro, al considerar que estaba cansada, además de que había perdido el punto en la carrera anterior.

Van a querer mandar a Evelyn, pero Evelyn está cansada, está cansada. Evelyn les va a decir que sí, pero su corazón ya no late más

Sin embargo, Evelyn demostró el gran corazón que tiene y se entregó hasta el final para que en una de las justas más apretadas de la cuarta temporada, el equipo de los azules se quedará con la victoria.

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Tenemos que destacar el gran trabajo de Patricio Araujo, quien intentó hasta el final, pero en esta ocasión no lo logró como el día que ganó su viaje a Tokio 2021.

