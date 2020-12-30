Azules logran triunfo doble en una de sus más destacadas participaciones en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las batallas en Exatlón siguen cada vez más emocionantes gracias a que ninguno de los equipos está dispuesto a perder.

Es por ello, por lo que Titanes y Héroes redoblan esfuerzos para ponerse en su mayor nivel en cada duelo dejando episodios cargados de adrenalina y momentos cardíacos que ponen al filo las emociones de los televidentes.

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Desde el arranque de esta semana 18, los Héroes han marcado una buena racha que se coronó este lunes con la retención de la Fortaleza.

Para la jornada de este martes 29 de diciembre, los atletas se disputaron los Exapoints que se pusieron en juego.

Aunque el marcador se vio muy parejo, los Héroes fueron los ganadores del duelo, gracias a la buena mancuerna que hicieron Ceci Wushu y Pascal Nadaud, quienes tuvieron que competir contra Ana Lago y Heliud Pulido para dar el punto de la victoria a su equipo.



Mati indispuesta

En la batalla por los Exapoints, Mati Álvarez, de los Titanes, no pudo participar debido a que se sintió mal y fue atendida por el servicio médico de Exatlón.



Duelo de los Enigmas

Tras el triunfo de los Héroes, los participantes de Exatlón se tuvieron que enfrentar en el Duelo de los Enigmas, con el que podían elegir 1 de las 3 estrellas que contienen una bocina inteligente, unos audífonos o un teatro en casa.

Aristeo Cázares y Christian Anguiano abrieron la competencia por el tobogán de Exatlón, que pone a prueba la resistencia de los atletas. A ellos le siguieron Mati Álvarez y Casandra Ascencio.

Los atletas se siguieron midiendo en el campo de batalla, siendo el enfrentamiento entre Zudikey Rodríguez y Doris del Moral uno de los más disputados y llamativos; al final, ganó la atleta azul.

Después de una demandante jornada, los Héroes fueron el equipo que se llevó los dos triunfos de la noche al sumar su triunfo en el Duelo de los Enigmas.

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