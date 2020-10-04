Julián Gil presume a su nueva novia, Valeria Marín, y comparte sus vacaciones en Turquía en Instagram. (FOTOS)

El actor argentino Julián Gil gritó a los cuatro vientos su amor por su novia, la conductora Valeria Marín.

Con el objetivo de pasar increíbles momentos que fortalezcan su amor, el también conductor decidió ir con su amada de vacaciones a Turquía.

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Por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, ambas personalidades, revelaron que se encuentran de vacaciones en Turquía previo a que el artista comience con un nuevo proyecto en una de las principales televisoras del país.

Ya sea un café o un ‘Turkish Tea’ pero contigo siempre mi cómplice. No podría estar más agradecida de poder recolectar estos momentos. Con sus nuevas normalidades, pero feliz de poder vivir esto contigo

Julián, de 50 años, y Valeria, de 30, compartieron un par de fotografías en las que no solo lucen de lo más enamorados, sino que se muestran disfrutando de la cultura del país europeo.

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Los seguidores de la conductora quedaron tan emocionados y fascinados con todo el amor que se tienen y por las hermosas palabras que Valeria Marín le dedicó a Julián en una de las publicaciones que quedaron al alcance del ojo público.

