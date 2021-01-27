El look del jugador de futbol americano Keno Martell antes de entrar a Exatlón: Titanes vs Héroes.

Keno Martell, quien forma parte del equipo Héroes, tenía una apariencia muy distinta antes de entrar a Exatlón, pues estaba rapado.

El competidor luce actualmente una melena mediana y un poco ondulada, pero no fue así siempre, pues durante sus años como jugador de futbol americano tuvo que estar pelón por algún tiempo y se ve muy diferente a como ha lucido en las dos temporadas de Exatlón en las que ha participado.

Es bien sabido que por la llamada novatada, que se les da a los jugadores al subir una categoría o empezar a jugar, se les suele rapar y Keno desde luego pasó por esa etapa.

Te puede interesar: El mensaje en redes sociales con el que Samara Alcalá se despidió de las playas de Exatlón.

Keno lucía muy distinto

Martell fue incorporado a la competencia durante el programa del lunes 26 de octubre de 2020, aunque previamente Keno había participado en la tercera temporada de Exatlón.

La dura competencia se acerca a su gran final en esta cuarta temporada y los atletas que siguen en la lucha por el triunfo, cada vez son menos. Eso no impide que la gente ya tenga a sus favoritos para ganar.

Eugenio Martell Cárdenas cuenta con 25 años de edad, es originario de Monterrey, Nuevo León, y ha hecho una gran amistad con las atletas participantes en el programa.

También podría interesarte: Ellos son los ateltas eliminados de Exatlón México en su temporada Titanes vs Héroes.

El deporte en el que se especializa es el futbol americano, pues lo jugó a nivel escolar para los Borregos del Tecnológico de Monterrey. Entre sus logros está el campeonato de la Liga Mayor en 2015 y campeón Nacional Juvenil Prepa Tec Borregos 2010.

Keno es muy popular por su físico, así que tiene miles de seguidoras en redes sociales que lo apoyan en cada emisión de Exatlón.