Pato Araujo y Keno Martell pierden los estribos durante el Exaball y terminan peleándose. (VIDEO)

En Exatlón: Titanes vs Héroes, los atletas como Pato Araujo y Keno Martell siguen viviendo de manera apasionada cada uno de los duelos, batallas y juegos que se les van presentando en cada una de las emisiones.

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Muestra de ello es lo que acaba de ocurrir en el programa de este lunes 21 de diciembre, cuando los atletas durante el juego de Exaball perdieron los estribos y se vieron envueltos en una discusión donde hubo jaloneos.

Debido a la naturaleza del juego, que es completamente de contacto físico, los atletas no pudieron conservar la calma desatando los problemas en la zona de batalla.

PATO y KENO se enfrentan a golpes en el EXABALL. 😱🥺🔴🔵#BatallaDeFortaleza pic.twitter.com/FcRDqTUgWX — Exatlón México (@ExatlonMx) December 22, 2020

De este modo, Pato Araujo y Keno Martell, quienes tuvieron varios roces físicos durante el juego, terminaron entre jaloneos, golpes y reclamos.

Sin embargo, lo que más preocupó a Titanes y Héroes fue que al calor del juego, Pato alcanzó a romper la playera de Keno Martell mientras trataba de detenerlo.

En las imágenes del programa se puede ver cómo ambos atletas se enfrentaron mientras trataban de bloquearse el paso y quitarse el balón.

Tras la discusión entre Pato Araujo y Keno Martell, los demás integrantes de los equipos trataron de defender a sus compañeros, con lo que continuaron los problemas entre rojos y azules.

Otro de los enfrentamientos que llamó mucho la atención fue el que tuvieron Zudikey Rodríguez y Samara Alcalá, quienes tuvieron acalorados roces mientras se disputaban el balón para intentar anotar punto a favor de su equipo.

Tras lo ocurrido, Antonio Rosique reprendió a los atletas y aseguró que esa conducta no era digna del programa deportivo, que tiene como objetivo unir a las familias mexicanas, especialmente a los niños que ven en los participantes ejemplos a seguir.

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