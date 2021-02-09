El nuevo novio de Marjorie de Sousa, Vicente Uribe, expresa su deseo de tener un hijo con la actriz.

Hace un tiempo se dio a conocer que la actriz Marjorie de Sousa y Vicente Uribe mantienen una relación, mismas que continúa dando de qué hablar. Después de dos meses de que se hiciera público su noviazgi, ahora es el empresario quien decidió revelar su deseo de que Matías, hijo que la venezolana tiene con Julián Gil, le diga papá.

Te puede interesar: Conoce a los atletas que han provocado que Antonio Rosique rompa en llanto en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande. Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación y la convivencia siguen creciendo; es un proceso completamente natural. Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres

También, Vicente Uribe mencionó que la relación que mantiene con la actriz está en su mejor momento.

Creo que lejos de hacer llorar a una mujer, lo más importante que yo veo es robarle una sonrisa. Vamos bien, la verdad es que sí vamos muy bien

Además, el empresario mencionó que no le importa convertirse en una persona famosa, ya que prefiere la privacidad.

Al final del día yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila y curtida, yo apenas inicio en esto

Sin embargo, Vicente Uribe aclaró que, respecto a los celos, él se siente afortunado de que ella lo elija a él pues sabe que muchos hombres admiran la belleza de Marjorie de Sousa.

También te puede interesar: David Juárez 'La Bestia' revela uno de los grandes secretos durante su estancia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que desde hace meses la famosa actriz ha tenido una fuerte polémica con su expareja Julián Gil, quien no ha podido ver a su hijo desde hace mucho tiempo.

