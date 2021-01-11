Despedida Colosal: Pame Verdirame se despide de las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pame Verdirame se despidió de las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes tras perder la batalla por la supervivencia.

Luego de que regresó al programa deportivo número uno de la televisión mexicana gracias a ti, la futbolista no pudo ante la excelencia que exigen los demandantes circuitos y dijo adiós para siempre a República Dominicana.

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Cabe mencionar que la jugadora de Rayadas de Monterrey cayó en la contienda a cinco vidas con Carmelita Correa y Ana Lago.

Pese a que habían retomado su mejor nivel los Titanes en las últimas semanas; incluso, habían retenido la Fortaleza en tres oportunidades, no pudieron cerrar con broche de oro la semana en el duelo más importante.

Esta eliminación quedó marcada por la polémica, pues el equipo rojo tuvo un nuevo problema después de que Mati Álvarez eligiera a Ana Lago para ir a la batalla de eliminación.

PAMELA acaba de dar su última carrera en las tierras y playas del EXATLÓN, ella se despide de esta aventura una vez más. ¡Gracias por todo! 🥺🔴#NocheDeEliminación pic.twitter.com/dTq4MuSOAm — Exatlón México (@ExatlonMx) January 11, 2021

Y es que, la heptatleta, habría roto un pacto que tenían los Titanes, mismo que consistía en no elegir a ningún atleta que llegó al reality de Azteca UNO desde el día uno para defender su permanencia, esto después del escándalo suscitado con la elección de Pato Araujo.

Sin duda, esta decisión repercutirá en los siguientes días en el campamento rojo, pues la traición no es bien vista, tal como sucedió con Cecy Álvarez Wushu en el equipo de Héroes.

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