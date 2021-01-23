Pati Chapoy revela próxima serie sobre su vida personal, labor periodística y trayectoria artística en Ventaneando.

El día de ayer, nuestro foro de Ventaneando se vistió de manteles largos para festejar sus primeros 25 años al aire. Pati Chapoy, líder y titular del programa de espectáculos, logró reunir a los presentadores que fungieron como parte importante del programa número uno de la televisión.

Pepillo Origel, Martha Figueroa, Ricardo Casares, Jimena Pérez 'Choco', Atala Sarmiento y otros queridos presentadores se dieron cita para festejar en grande este maravilloso momento.

Tras terminar la celebración, nuestra querida Pati reveló para la prensa sus próximos proyectos profesionales. La conductora número uno de México adelantó sus planes de realizar una serie sobre su vida personal y trayectoria artística en Ventaneando.

"El guión lo están elaborando Rosario Murrieta y la señora Yari González. Es un proyecto a largo plazo. Tenía la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando. Estamos en pañales y esto se va a llevar no sé cuántos meses y cuántos años", subrayó la mexicana.

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La artista coahuilense está lista para contar cómo fue que se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la pantalla chica. Así que, no sería nunguna sopresa, que su bio serie arrase entre millones de personas latinas.

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En otros temas, Pati Chapoy se dijo orgullosa y feliz de lo que su equipo laboral cultivó a lo largo de todos estos años. La talentosa periodista agradeció a todas las personas que conformaron e hicieron posible el éxito de Ventaneando.

Que hoy estuvieran presentes en vivo o a través de Zoom es una enorme satisfacción porque al final de cuentas todos ellos salieron e hicieron una vida muy importante después de que estuvieron en Ventaneando. Las relaciones siempre continúan, las especulaciones también, y en una relación de tantos años, pues, hay de todo

La comunicadora trascendió que las diferencias entre el elenco, tampoco fueron un obstáculo para Ventaneando, pues se convirtió en la cuna de los espectáculos y el mundo del entretenimiento.

Podemos ser grandes amigos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en muchísimas cosas, eso hace la diferencia y eso es parte de la vida, pero la vida continúa y me dio un gusto enorme cuando hablé con todos los que ustedes vieron que estuvieron presentes aquí

Es una tarea de todos los días que para nada es difícil. Desde un principio quedamos que este programa de televisión tenía que hacer un periodismo serio, un periodismo audaz, que se impusiera ante todos los comentarios de que el espectáculo está basado en chismes y rumores

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