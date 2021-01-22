Titanes firman jornada de ensueño y recuperan la Fortaleza en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con gran precisión en uno de los circuitos más complicados de Exatlón: Titanes vs Héroes, el equipo rojo recuperó la Fortaleza y llega a la batalla por la supervivencia en su mejor nivel.

Luego de una semana en la que perdieron el mejor premio de la historia en el Duelo de los Enigmas, Titanes se levantaron y triunfaron de manera categórica en la Batalla Colosal.

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Prueba contrareloj

La medalla convencional de Exatlón: Titanes vs Héroes estuvo en juego en la rama varonil. Luego del triunfo de Casandra Ascensio, los azules buscaban repetir el triunfo el día de hoy; sin embargo, la victoria fue para los rojos de la mano de Mau Wow.

Y es que, el Hombre Mono, sorprendió a propios y extraños con su velocidad y precision, y es que su tiempo fue menor a un minuto, imponiéndose a Pato Araujo y Christian Anguiano que en la primera ronda habían quedado en una mejor posición.

Sin duda, la presea ayudará al practicante de parkour a tener una vida más cuando tenga que afrontar la batalla por la supervivencia, lo cual no tuvo en su primera etapa en las playas más demandantes de la televisión.

Fortaleza

Con el envión anímico que representó ganar la Batalla Colosal, los Titanes mostraron su mejor versión y recuperaron la casa con todas las comodidades con un marcador

Yazmín Hernández y Zudikey Rodríguez fueron algunas de las atletas que otorgaron sus puntos y guiaron la victoria de un equipo que tras una serie de polémicas se ha afianzado

Pato Araujo, que recientemente ganó el viaje a los Juegos Olímpicos, fue el encargado de dar el punto con el que dejaron en la lona a sus oponentes.

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