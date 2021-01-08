Titanes cumplen su deseo y retienen la Fortaleza de Exatlón tras dominar por completo la batalla.

Aunque muchos de los atletas de Exatlón aseguraron que los estragos de las 19 semanas que se han cumplido del programa ya se sienten en sus cuerpos, Titanes y Héroes no bajaron su nivel competitivo ni un momento durante el programa de este jueves 7 de enero.

Con una racha de triunfos a cuestas, los Titanes dieron gran competencia a los Héroes que tampoco se quedaron atrás en esfuerzo.

La jornada de competencias comenzó con la Ruta Tokio en la rama varonil, la cual fue ganada por Misael Rodríguez, de los Titanes.

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Con esto, El Chino avanzó con una insignia más en la competencia para ganarse el viaje a la capital japonesa, que es uno de los más grandes que se han dado en la historia de Exatlón.

Sin embargo, el tablero para definir al vencedor de la Ruta Tokio sigue estando liderado por Pato Araujo con 5 insignias, mientras que en el segundo puesto hay un empate cuádruple, por lo que en las dos batallas que restan, lo atletas deberán de redoblar esfuerzos.



Batalla por la Fortaleza

Luego de un pequeño respiro, Titanes y Héroes volvieron al campo de batalla para competir por la Fortaleza de Exatlón.

Antes de que iniciaran los enfrentamientos, Antonio Rosique confirmó que Mati Álvarez no podría participar por una lesión que tiene en el dedo anular de la mano derecha, pero la atleta estuvo en la banca alentando a su equipo.

Pato Araujo hizo que el marcador arrancara a favor de los Titanes, tendencia que se mantuvo en la mayoría de la batalla.

Con una marcada diferencia, los Titanes lograron al final retener la Fortaleza de Exatlón gracias a que sus atletas se esforzaron para dominar el encuentro ante unos Héroes que por más que se esforzaron, no pudieron remontar y quedaron al final solo con 5 de los 10 puntos que necesitaban para ganar.

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