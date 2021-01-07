La histórica FOTO de Xavier López ‘Chabelo’ en su juventud que se hizo viral en redes sociales.

Hace unos días, se hizo viral una foto en las redes sociales de Xavier López Chabelo en su juventud.

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La imagen fue compartida por medio del Facebook La época de oro del cine mexicano, en donde se puede ver a un gran grupo de actores que en esos tiempos formaban parte del talentoso elenco de diferentes películas.

En la postal se vio al conductor del conocido programa infantil En Familia, mismo que estuvo en la televisión mexicana por más de 40 años, hasta que el conductor Chabelo salió de la televisora de San Ángel para dedicarse a sus proyectos personales.

Ahora, el presentador de televisión tiene más de ochenta años de edad, pero en la foto se le puede apreciar en sus tiempos de juventud en donde se encuentra acompañado de personalidades de la talla de Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tin Tan, el luchador El Santo y hasta el comediante Ramón Valdés, conocido por su personaje Don Ramón en El Chavo del 8, entre otras personalidades de esos tiempos.

Foto de recuerdo de las estrellas mexicanas de "La Epoca de Oro" Ciudad de México, a 04 de Enero del 2021. - Se... Publicado por Diario Peninsular en Lunes, 4 de enero de 2021

Una de las razones por las que la imagen se ha vuelto viral en las redes sociales, es porque algunos usuarios han mencionado que de todos los famosos actores y comediantes que salen en la imagen, el único que queda con vida en estos momentos es Xavier López Chabelo.

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