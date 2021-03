Ellos fueron los y las atletas más guapos/as de Exatlón Titanes vs. Héroes. Te presentamos sus mejores FOTOS.

FOTOS | Te presentamos las mejores fotos de los atletas más sensuales de Exatlón.

En Exatlón México no solo han participado excelentes atletas que ponen el nombre de nuestro país en alto, ¡también chicos muy guapos! Que vuelven locos/as a los fans, ¿a poco no? En esta ocasión, les presentamos las mejores fotos de los participantes más guapos y guapas de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Checa la galería completa, ¡hay taco de ojo! Ah, ¡cómo los consentimos en esta última semana de programa!

Los hermanos Cázares. Campeones y guapos, ¡guapísimos!

Comenzamos con el campeón de la segunda temporada, “The Red Lion”, Aristeo Cázares. Tiene 25 años y es uno de los atletas que más seguidoras tiene, pues las chicas aman su sentido del humor, su gran talento y su actitud ganadora y de galán, ¡ni crean que lo siguen por esos cuadritos y piernas tonificadas, eh, ni crean! Actualmente no tiene novia formal pero está saliendo con Caro. ¿La distancia será impedimento para que haya una relación?

Ahora hablaremos de un chico noble, divertido, carismático, talentoso, un niño maravilla con un cuerpazo también, el campeón de la primera temporada de Exatlón; ¡Ernesto Cázares! Él es otro de los atletas del reality que más aman las fans, más que por su cara bonita y cuerpazo, por su buen corazón y humildad. Actualmente tiene 21 años, vive con su novia y está muy enamorado.

Los atletas más guapos del equipo azul de Héroes

Seguimos con Pascal Nadaud. Guapísimo, talentoso, cuerpazo, ¡y sin duda el atleta más divertido! Su vida no ha sido nada fácil, pero ha logrado salir adelante, es por ello que siempre apoyaba y abrazaba como hermano mayor a todos los integrantes de su equipo. Es líder, muy sentimental y para muchas, el más sexy del equipo azul de esta temporada.

Continuamos con nuestro querido Javi Márquez, “Súper Papá”. Tiene 28 años y es de Guadalajara, ¡por eso tiene los ojos más bonitos de Exatlón! ¿Su atractivo? La altura, sonrisa y liderazgo, ¡no crean que sus brazotes, eh! Además es un gran ejemplo de esposo y papá, ama a su familia y todo lo que hace es por ellas. Es muy galán, buen amigo, excelente compañero y tiene un gran corazón.

Sin duda uno de los participantes más guapos de las cuatro temporadas de Exatlón México, ¡es Keno Martell! Tiene 25 años, es de Monterrey, es guapísimo, tiene muy buen coraz´ón y fue uno de los líderes en su equipo, los Héroes. Actualmente no tiene novia, ¿quién se apunta?

Seguimos esta sensual lista con Christian “Yomi”. Tiene 25 años y es de Guadalajara Jalisco. Es serio y callado, pero muy carismático cuando está entre amigos, ¡no por nada nuestra querida Cas se enamoró! Es fuerte, valiente y aunque parece muy rudo, tiene un gran corazón, es muy noble y sensible.

Otros atletas azules muy guapos, son Samara, Cecy “Wushu”, Evelyn y Stefano. ¡Esta temporada hubo taco de ojo en el equipo de Héroes, eh!

Los atletas más guapos del equipo rojo de Titanes

Uno de los Titanes más guapos de esta temporada, es sin duda nuestro querido Patrick Loliger. ¡Nadie tiene esos ojos! Y es que si es muy galán por fuera, ¡es más bello por dentro! Es el atleta con mejor corazón en la historia de Exatlón, te transmite paz al hablar, no se mete con nadie, da buenos consejos, ¡y tiene una fundación que rescata principalmente perritos, pero ahora también gatitos y hasta tortugas!

¿Qué nos dicen de Gloria Murillo? Que es seria, tierna y de buen corazón, ¡pero es una atleta muy sexy al mismo tiempo! ¡Corran a ver su cuenta de Instagram! Esas fotos en bikini los van a enamorar. Pamela Verdirame es otra chica muy guapa, tiene mucho estilo y es muy elegante, ¡"Black Panther” se sacó la lotería!

Otro Titán muy galán es Mariano Razo. Es uno de los atletas más chiquitos de la temporada, pero cuando entró como refuerzo venía muy cambiado, más maduro, ¡y las fans de Exatlón México se volvieron locas! Duró poco en la competencia, pero ahora es una de las estrellas de TikTok más reconocidas, ¡y hasta hijo adoptivo de Eugenio Derbez!

Una de las atletas más bellas de esta temporada, es nuestra querida Ana Lago. No solo es una de las mejores gimnastas que ha dado México, también tiene mucha actitud, mucho estilo y personalidad, ¡y obvio cuerpazo y cara linda!

Vamos a extrañar ver a nuestros atletas competir y dar todo en los circuitos, pero también vamos a extrañar ver tanta galanura, ¿a poco no? ¡Ya estamos en la recta final de Exatlón Titanes vs. Héroes!

