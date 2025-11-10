“Del amor al adiós: la historia de Angélica Vale y Otto Padrón, una relación que conquistó Hollywood y terminó en divorcio”

Tras darse a conocer la repentina ruptura amorosa entre Angélica Vale y Otto Padrón, después de 14 años de matrimonio y casi 18 de conocerse, muchos se han preguntado cómo comenzó una de las relaciones más admiradas del medio artístico. Su historia no solo fue un testimonio de amor y compañerismo, sino también de respeto, complicidad y crecimiento mutuo.

"Amor a primera plática": Así comenzó la historia entre Angélica Vale y Otto Padrón

En 2007 la actriz y también comediante conoció a Otto Padrón, un ejecutivo de televisión cubano-estadounidense, durante una reunión profesional en Miami. Según la propia Angélica, “fue amor a primera plática”: coincidieron en su pasión por la música, la televisión y el humor.

Durante un tiempo mantuvieron su romance lejos del ojo público. Angélica estaba enfocada en su carrera y Otto, en su trabajo corporativo. Sin embargo, en 2010 la actriz sorprendió a todos al anunciar su compromiso a través de redes sociales con su estilo divertido: “Señores, más rápido cae un hablador que un cojo… ¡me caso!”. Otto le había dado el anillo durante su cumpleaños, en una cena íntima que, según contó después, fue “romántica, discreta y perfecta”.

El 12 de febrero de 2011, la pareja se casó por lo civil en Miami, y una semana después celebró su boda religiosa en el histórico Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. Fue un evento con más de 800 invitados, un vestido de novia diseñado por Mitzy, música en vivo del grupo Camila, y la presencia de personalidades del espectáculo, amigos y familiares.

A partir de entonces, todo parecía felicidad: Angélica y Otto formaron una familia en Los Ángeles, donde la actriz se dedicó a la radio, la conducción y el doblaje, mientras Otto trabajaba como productor y consultor en medios. En 2012 nació su primera hija, Angélica Masiel, y en 2014 llegó su segundo hijo, Daniel Nicolás.

Durante más de una década, fueron considerados una de las parejas más estables del espectáculo. Evitaban escándalos, se apoyaban mutuamente y, aunque vivían entre México y Estados Unidos, parecían tener un equilibrio.

Una declaración que cambió todo

De acuerdo con medios el pasado 4 de noviembre de 2025, Otto Padrón presentó una demanda de divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles, alegando “diferencias irreconciliables”. Los documentos revelaron que la pareja llevaba separada desde el 1 de abril de 2025, y que Otto solicitó custodia legal compartida de sus hijos y que Angélica cubriera los gastos del proceso.

Asimismo, Angélica Vale confirmó a través de redes sociales la ruptura con Padrón y agradeció el tiempo que pasó junto a él.

“Después de muchos años juntos y dos milagros juntos, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años, elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos que nos mantendrán unidos por siempre”.