¿Cuándo se pone el árbol de Navidad en México y por qué este día?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las celebraciones que México -y gran parte del mundo- tiene. La Navidad 2025 está cada vez más cerca, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer cuándo se debe poner el Árbol de acuerdo con las creencias históricamente conocidas.

El Árbol de Navidad es uno de los productos más importantes que hay en este cierre del año, por lo que colocarlo en compañía de tu familia y seres queridos puede ser un hecho por demás emotivo y divertido. Ahora bien, ¿sabías que hay una fecha específica en la que debe colocarse en tu hogar?

¿Cuándo se debe poner el Árbol de Navidad?

Lo primero que debes saber es que, en esencia, no existe una fecha oficial para colocar el Árbol de Navidad, pues esto deriva de las creencias que cada familia tenga. Dicho lo anterior, el portal DineroEnImagen menciona que, de acuerdo con el calendario cristiano, existen tres fechas importantes.

La primera es el lunes 1 de diciembre, el cual marca el inicio del Adviento; es decir, la primera estación dentro del calendario litúrgico. Es en esta fecha en donde las personas creyentes suelen colocar el Árbol de Navidad, pues marca la preparación para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

El 8 de diciembre también puede ser una fecha especial, pues es conocido como el día de la Inmaculada Concepción que fue instaurado por el Papa Pío IX en 1854. Finalmente, el 16 de diciembre, el cual marca la llegada de la segunda etapa del Adviento, también es considerado como un día especial para colocar el Árbol de Navidad.

¿Qué día cae Navidad en 2025?

Para este año, vale decir que Noche Buena se celebrará el próximo miércoles 24 de diciembre, mientras que Navidad caerá jueves. Recuerda que durante estas fechas el frío es por demás caótico, por lo que se recomienda contar con abrigos para evitar enfermedades respiratorias en medio de la celebración.