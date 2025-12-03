Demandan penalmente a Fátima Bosch por supuesta difamación

La mexicana Fátima Bosch, recién coronada como la nueva Miss Universo, vuelve a estar en el centro de la polémica. El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, presentó una demanda penal en su contra por difamación.

El origen del conflicto

La acción legal se relaciona con lo ocurrido el pasado 4 de noviembre, durante la ceremonia de imposición de bandas, cuando Bosch y Itsaragrisil protagonizaron una acalorada discusión que rápidamente se hizo viral.

Aunque en ese momento Nawat se disculpó por haberle hablado de manera agresiva, ahora reaparece con una denuncia formal. El empresario niega haber llamado “tonta” o “estúpida” a la representante mexicana, quien hoy porta la corona universal.

El comunicado oficial

En un texto difundido en las redes sociales de Miss Universe Tailandia, se lee: “Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios al afirmar, públicamente, lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben”.

El comunicado, firmado por Miss Grand International Public Company Limited, incluyó además con imágenes de la denuncia penal presentada contra Bosch, con fecha del 12 de noviembre.

La defensa de Nawat Itsaragrisil

El objetivo del empresario es demostrar que la nueva Miss Universo dañó su imagen con declaraciones falsas. “Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas (…) Tergiversa el incidente y difama repetidamente al Sr. Nawat”, señala el comunicado.

Consecuencias legales en Tailandia

En Tailandia, la difamación se considera un delito. De ser encontrada culpable, Bosch podría enfrentar hasta dos años de prisión y multas significativas.

El comunicado concluye con una advertencia a los medios: “Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley. Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas. De no hacerlo, podrían emprenderse acciones legales contra dichos medios de comunicación por ser cómplices de la difamación”.

Hasta el momento, la mexicana no ha hecho declaraciones oficiales sobre la demanda que enfrenta en Tailandia.