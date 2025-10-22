El Pueblo Mágico de Campeche donde está el hotel más bonito y casi nadie lo conoce, según la IA

Campeche es uno de los estados favoritos de muchos viajeros, tanto nacionales como internacionales, gracias a sus bellísimos Pueblos Mágicos . Sin embargo, hay uno que destaca por tener un hotel encantador, con amenidades que realmente valen la pena y que, curiosamente, muy pocos conocen.

Se trata de Isla Aguada, un poblado declarado Pueblo Mágico por el Gobierno de México en 2020. Este destino es una pequeña joya costera con playas vírgenes que combina lo mejor de la tradición con el confort del estilo boutique .

La inteligencia artificial (IA) de ChatGPT destacó que allí se encuentra un hospedaje único de tipo eco-boutique, con cabañas construidas con materiales naturales y una decoración minimalista enfocada en el descanso de sus visitantes. Su nombre es Cielo Bonito.

(México Desconocido/Gobierno de México) Isla Aguada es un paraíso costero impresionante.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel más bonito de Isla Aguada, Campeche?

Este alojamiento es relativamente nuevo, por lo que sus amenidades están completamente actualizadas para viajeros exigentes. El lugar cuenta con solo 11 habitaciones, lo que garantiza una experiencia tranquila y personalizada. Hay habitaciones comunes desde $2,525 hasta opciones VIP de $3,174.

(ESPECIAL) Este bellísimo hotel de Isla Aguada tiene muy pocas habitaciones.

El hotel boutique promete una estancia exclusiva, con servicio individualizado y un hermoso paisaje frente al mar. Además, ofrece alberca, restaurante con desayunos, comidas y cenas, servicio de masajes, cenas románticas y baños en tina de flores.

Pero eso no es todo. En el Pueblo Mágico de Isla Aguada también puedes disfrutar de actividades como el avistamiento de aves y delfines en lancha, paseos en mototaxi o recorridos en kayak por los manglares, según información de la Secretaría de Turismo.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Campeche?

Además de Isla Aguada, Campeche cuenta con otros 2 Pueblos Mágicos como Candelaria y Palizada, que también merecen una visita.

De acuerdo con el portal México Desconocido, Campeche sigue siendo un estado lleno de rincones por descubrir, desde sus hermosas playas hasta las antiguas ciudades mayas escondidas en la selva.

Así que, si estás planeando una escapada a este bello estado, busca opciones que se adapten a tu estilo de viaje y déjate sorprender por todo lo que la región tiene para ofrecer.