Influencer ‘Flores El Patrón’ es denunciado de violencia por parte de su pareja

El influencer ‘Flores El Patrón’, durante mucho tiempo dominó las redes sociales, al viralizarse sus videos donde lo veíamos entregando ramos de rosas a sus clientes, creando todo un show que a todos les ha encantado, logrando posicionarse e impulsar su negocio.

¿Laura Flores regresa a las novelas o a la música? Esto nos dijo en el programa [VIDEO] Nuestra querida Laura Flores, fue nuestra invitada especial el día de hoy en Ventaneando y reveló todos sus planes para este año nuevo 2025.

Sin embargo, el creador del contenido se encuentra en el ojo del huracán al ser denunciado de violencia en contra de su pareja. Noticia que nadie esperaba ver y ahora domina los titulares. Te contamos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué comentó la pareja del influencer?

Todo empezó con un video que subió la pareja del influencer ‘Flores El Patrón’, donde explica que el creador de contenido al volverse viral y famoso su actitud fue completamente diferente, mostrando actitudes muy agresivas contra ella. Incluso, resultó que él hizo lo posible por quitarle a sus hijos.

El video corto se publicó desde la cuenta del mismo influencer, el cual fue retirado a los pocos minutos. La usuaria, quien le ayudaba a grabar los videos, ha denunciado la violencia por parte de su pareja.

Incluso, responsabiliza al creador de contenido, si algo le pasa a ella. Hasta el momento, no se ha emitido comunicado al respecto, ni el implicado en la acusación ha salido para hablar sobre el tema.

¿Por qué se hizo famoso el influencer?

‘Flores El Patrón’ se ha destacado por ser un negocio, que se enfoca en la entrega de arreglos florales, acompañado del creador de contenido que siempre va vestido de ranchero. Una pequeña empresa que, por su popularidad en redes sociales, fue creciendo notablemente.

En sus videos, es posible ver que a los usuarios les ha llevado esos arreglos a reconocidas influencers y celebridades, como El Malilla, Susana Zabaleta, Sonrixs, Wendy Guevara, Chumel Torres, Victoria Ruffo, Ángela Aguilar, Kenia Os, y más.

Hasta ahora, las redes tienen 4.5 millones de seguidores y se estima que sus arreglos van desde 3 mil pesos con ramos de 100 rosas. Conforme el número de flores aumenta, el costo también. Ahora, al ser denunciado de violencia por parte de su pareja, hay que esperar a que envíen un comunicado en los siguientes días.