"¡Se te borró la sonrisa!” Los memes de La Granja VIP que nos dejó el castigo a Jawy, El Duelo y Teo como Invitado del Capataz
Ahora sí, ¡se prendió el cerro! Las redes reaccionaron con estos memes de La Granja VIP tras el explosivo Programa En Vivo de este martes 22 de octubre.
La noche estuvo que arde en el Programa En Vivo de La Granja VIP del 21 de octubre. Para empezar, tuvimos un Duelo cardíaco entre Lis Vega y César Doroteo, del cual este último resultó triunfador. Hubo un castigo a Jawy por faltar a las reglas e insultar al Tío Pepe. Y, por si fuera poco, Teo fue elegido por el público como Invitado del Capataz para dormir con Sergio Mayer Mori.
Las redes sociales se llenaron de reacciones por el programa, a continuación reunimos algunos de los mejores memes.
Los memes que nos dejó La Granja VIP este 21 de octubre
1. ¿Quién más quiso hacer esto?
Yo, desde el helicóptero apagando la fogata de hoy #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/WMVt7vXGtt— Jesus Mendoza (@Jeanmenro) October 22, 2025
El castigo de Jawy por disfrutar las amenidades de la granja siendo peón, fue pasar una noche en vela cuidando que no se apagara una fogata. En redes, más de uno deseó que le lloviera o que el fuego se extinguiera.
2. El soundtrack de ESE momento
Se te borró la sonrisa…#LaGranjaVIP pic.twitter.com/jorpamDRB1— Rafita (@rafabalderrama) October 22, 2025
3. "¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?”
Imagínate que tú estés hablando mal de mí y yo esté en mi cuarto así jajajaja 😂💅🏻 #TeamTeo#LaGranjaVIP pic.twitter.com/ALnWoUeMhL— 𝐂𝐋𝐀𝐔 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙 ❤️🔥 (@Clauumendez_) October 22, 2025
4. Teo devoró con su respuesta, en opinión de muchos
“La gente decide quién se queda, no los que están aquí adentro” CACHETADÓN CON GUANTE BLANCO— nessie 🐧🇲🇽 (@AldoierBySK) October 22, 2025
#LaGranjaVIPpic.twitter.com/6LXYBYpLUO
5. Regresa, Tío Pepe
El tío Pepe está ofendido por la grosería de Jawy hacia él y no sabemos si lo volveremos a ver #LaGranjaVIPMX #LaGranjaVIP pic.twitter.com/jiA4pnHurA— Hada del show 🧚♀️ (@pajarita1360441) October 22, 2025
6. ¿Tú les creíste?
jawy y eleazar pidiéndole perdón al tío Pepe y diciendo q todo era en modo de broma#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX— mel⁷☽ (@zzaynislove_) October 22, 2025
pic.twitter.com/4wkqmm23G8
7. No andamos perdonando
Es en serio que están intentando justificar la falta de respeto contra el tío Pepe? Son una basura #LaGranjaVIP pic.twitter.com/J8ducov4hb— 😽𝑇𝑎𝑛𝑖𝑎 ֶָ֪ (@sncwbaz_) October 22, 2025
8. La herencia de Bárbara Mori
La cara de Sergio cuando vio regresar a Teo literal fue esta 🤣🤣🤣🤣 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/qKyliWLcbN— Panqué gluten free🧁 (@Kupkeiksito) October 22, 2025
9. Mi amix y yo viendo el Programa En Vivo
No supero la reacción de Sergio Mayer jajaja #LaGranjaVIP que buen contenido dieron hoy pic.twitter.com/x8M7Dh8AV2— oswaldo pineda (@0sWaLd08) October 22, 2025