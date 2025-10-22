inklusion logo Sitio accesible
Nota

"¡Se te borró la sonrisa!” Los memes de La Granja VIP que nos dejó el castigo a Jawy, El Duelo y Teo como Invitado del Capataz

Ahora sí, ¡se prendió el cerro! Las redes reaccionaron con estos memes de La Granja VIP tras el explosivo Programa En Vivo de este martes 22 de octubre.

Samantha Guzmán
La noche estuvo que arde en el Programa En Vivo de La Granja VIP del 21 de octubre. Para empezar, tuvimos un Duelo cardíaco entre Lis Vega y César Doroteo, del cual este último resultó triunfador. Hubo un castigo a Jawy por faltar a las reglas e insultar al Tío Pepe. Y, por si fuera poco, Teo fue elegido por el público como Invitado del Capataz para dormir con Sergio Mayer Mori.

Las redes sociales se llenaron de reacciones por el programa, a continuación reunimos algunos de los mejores memes.

Los memes que nos dejó La Granja VIP este 21 de octubre

1. ¿Quién más quiso hacer esto?

El castigo de Jawy por disfrutar las amenidades de la granja siendo peón, fue pasar una noche en vela cuidando que no se apagara una fogata. En redes, más de uno deseó que le lloviera o que el fuego se extinguiera.

2. El soundtrack de ESE momento

3. "¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?”

4. Teo devoró con su respuesta, en opinión de muchos

5. Regresa, Tío Pepe

6. ¿Tú les creíste?

7. No andamos perdonando

8. La herencia de Bárbara Mori

9. Mi amix y yo viendo el Programa En Vivo

