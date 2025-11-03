El Pueblo Mágico de Guanajuato que parece un set de película y sí ha sido escenario de varias

Un Pueblo Mágico de Guanajuato parece sacado de una película y no solo deslumbra por su belleza colonial, sino que realmente ha sido escenario de numerosas producciones nacionales e internacionales. Con sus callejones empedrados, fachadas coloridas y una atmósfera única que combina historia, arte y misterio, este destino transporta a quien lo visita a otra época.

Se trata de Mineral de Pozos, un sitio con un encanto cinematográfico que ha cautivado a directores y viajeros por igual, convirtiéndolo en uno de los lugares más fotogénicos y deslumbrantes de México.

Estas películas fueron filmadas en Mineral de Pozos

Ubicado en el estado de Guanajuato, este Pueblo Mágico nació como un asentamiento minero en el siglo XIX, pero rápidamente se transformó en un espacio demandado para grabar múltiples películas, telenovelas e incluso videoclips, de acuerdo al portal Kiosco de la historia.

Entre ellas, se destacan producciones mexicanas como:



Pedro Páramo

Furias Bajo el Cielo

Los Caciques

Las Cenizas del Diputado

Eréndira

Dos Crímenes

Las Hijas de su madre: Las Buenrostro.

Sin embargo, Mineral de Pozos también fue locación para películas extranjeras. Según el sitio web especializado, las más reconocidas fueron:



A Walk in the Moon

The Penitent

L´homme au masque d´or

And Starring Pancho Villa as Himself.

Otras actividades para hacer en el Pueblo Mágico de Mineral de Pozos

Además de visitar y conocer los lugares que fueron elegidos para filmar estas producciones, los viajeros también pueden descubrir otras áreas de este pueblo, entre las que TripAdvisor recomienda:



Recorrer minas restauradas y aprender sobre la historia de la minería en la región.

Explorar los callejones y calles llenas de color y encanto colonial.

Probar comidas locales en pequeños cafés y tiendas, que le dan un sabor auténtico al paseo.

Fotografiar el paisaje, con montañas y vegetación que rodean el pueblo y que hacen que cada toma parezca sacada de un cuento.

Asimismo, este lugar también es famoso por las leyendas del oro escondido, que atraen a turistas y aventureros curiosos, todos con la esperanza de toparse con él entre las piedras o dentro de las minas abandonadas.