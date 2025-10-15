El pueblo de México que es precioso para visitar y sentirás que estás en Europa... pero más barato

El norte de México no siempre es la primera opción de los turistas al momento de elegir el destino perfecto, pero lo cierto es que sí tiene varias joyitas ocultas que es obligatorio visitar para tener experiencias únicas. Y por increíble que suene, al igual que otros puntos del país que parecen “salidos de Europa”, Zacatecas tiene uno que no puede pasar desapercibido.

Especialmente hablando de sitios que tengan paisajes preciosos, cultura inmensa y que además cuenten con precios accesibles, el Pueblo Mágico de Pinos es la opción predilecta, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto gracias a que fusiona a la perfección historia y modernidad, para así ser una apuesta factible a quienes quieren un viaje inolvidable.

¿Por qué Pinos se considera como un Pueblo Mágico de Zacatecas salido de Europa?

Entre los principales atractivos por los que ciertos lugares suelen ser denominados como “con aire europeo”, está la arquitectura que conforma sus calles y edificaciones. En este caso, esto podría deberse a que se trata de una ciudad muy antigua, pues según información de la Secretaría de Turismo, Pinos fue fundado en 1954 e inicialmente se llamaba Real de Nuestra Señora de Sierra de Pinos, pero con el tiempo fue renovándose.

Secretaría de Turismo Pinos es una parada obligatoria para los turistas que aman conocer tesoros escondidos

Las vistas tienen algo muy llamativo que sucede en algunas partes de Europa: un patrón de chimeneas que parecen estar perfectamente acomodadas para adornar los cielos, además de que hay haciendas antiguas que dan la sensación de que el tiempo se detuvo. Es por esto que algunos turistas describen la experiencia de ir a esta parte de Zacatecas como una forma de sentirse del otro lado del mundo.

¿Cuánto cuesta ir a Pinos? Así son los precios de este “destino europeo” en México

Si se quieren unas vacaciones realmente accesibles, este hermoso Pueblo Mágico de Zacatecas es una opción que cumple con ser bueno, bonito y barato. De acuerdo con las páginas especializadas en alojamientos, existen varios hoteles con reputación negativa que tienen habitaciones desde los 400 pesos por noche, mucho menos de lo que costaría cualquier cuarto en Europa.

México Deslumbrante Este Pueblo Mágico de Zacatecas es idóneo para unas vacaciones inolvidables y accesibles

Para dar recorridos por el pueblo, comer delicioso y llevarse algún souvenir, un presupuesto recomendado es de entre 600 y 1000 pesos por día, cifra que podría variar dependiendo de la cantidad de viajeros y qué tanto se quiera explorar.