SEP confirma el último puente antes de que noviembre 2025

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), han confirmado que habrá una fecha en la que no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Este día será un viernes en el que las actividades académicas no se dictarán para las alumnas y alumnos que asisten al preescolar, primaria y secundaria en todo el país. De esta manera tendrán un fin de semana largo.

¿Cuándo no habrá clases en noviembre?

El día que no habrá clases, será el próximo viernes 28 de septiembre en todo el nivel básico en el país. Por lo tanto, alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país no tendrán que asistir.

La causa por la que no tienen que asistir es porque la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) se lleva a cabo todos los viernes de cada mes. Si bien los alumnos y alumnas no deben asistir, silo tendrán que hacer el personal académico, administrativo y demás sí tendrá que presentarse a las aulas académicas.

🌼💛 En este Día Mundial de las #Infancias, nuestras niñas y niños nos recuerdan que el futuro comienza hoy.



Recibir apoyo para estudiar, vivir libres de violencia y acceder a cuidados de salud es parte de garantizar su derecho a una vida plena.



¡Sigamos apoyando su futuro! ✨ pic.twitter.com/QouPvzb33p — SEP México (@SEP_mx) November 20, 2025

El 14 y 17 de noviembre, se llevó a cabo la suspensión de actividades educativas en todo el país, debido a que el personal académico llevó a cabo la revisión y entrega de calificaciones. Asimismo, debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes más próximo, tampoco hubo clases el pasado lunes 17 del mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

Lajunta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. El objetivo del mismo es poder analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

En estas juntas se revisan los aspectos que se relacionan con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.