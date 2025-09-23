Así puedes hacer tus fotos de embarazada sin estarlo, usando la IA
Conoce los pasos que debes de seguir para poder lograr tener una foto como embarazada, gracias al la Inteligencia Artificial.
Desde hace un tiempo, la Inteligencia Artificial ha capturado la atención de miles de usuarios, pues gracias a esta herramienta se pueden obtener todo tipo de cosas. Entre las últimas que se han viralizado en redes sociales, son las fotografías de las personas embarazadas.
Todo parece indicar que las tendencias van cambiando de un día a otro, pues hace unos cuantos días, los usuarios utilizaron el efecto de aparecer con su persona favorita o su famoso; sin embargo, eso ya quedó atrás, pues ahora hay una nueva tendencia gracias a Gemini.
Y es que, las usuarias están utilizando la IA para hacer su propia sesión fotográfica de estudio como si estuvieran embarazadas, aunque en realidad todo es un montaje que se hace gracias a la tecnología. Ahora, las personas que están embarazadas y buscan una sesión, Gemini se puede convertir en su mejor aliada o también las que se han cuestionado cómo se verían embarazadas, esta herramienta podrá despejar la duda.
¿Cómo hacer tus fotos de embarazada con IA?
La IA cuenta con suscripción premium, se puede generar imágenes desde Nano Banana completamente gratis. Ahora, para todas aquellas personas curiosas, aquí te decimos cómo puedes lograr la imagen embarazada sin estarlo:
- Lo primero que tienes que hacer es entrar a Gemini: Se puede hacer desde la aplicación o en su sitio web; las dos formas son gratis.
- Elige tu fotografía: Debes subir una foto en donde la cara se vea de forma clara, ya que esto va a ayudar a que la imagen se vea más clara.
- Escribe un prompt detallado: Las instrucciones deben de ser muy específicas, aquí te dejamos un ejemplo de lo que debes decirle a la IA para que tengas los resultados esperados, un ejemplo es el siguiente:
Necesito que me hagas una sesión de fotos con un vestido de color rosa, donde se vea mi panza de embarazada, debe de tener un fondo liso en color blanco y todo de estar iluminado con luz suave. No debes de cambiar mi rostro, ya que mi mirada debe ser mirando mi panza de embarazada