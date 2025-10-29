Los 5 mejores lugares para comer en Coyoacán: tienen opciones económicas y sabrosas

Coyoacán es una de las alcaldías más populares de la CDMX. Al igual que todo el territorio mexicano, esta región del país ofrece diversas actividades culturales. En este sentido, disfrutar su gastronomía no es la excepción.

Conoce cuáles son los sitios coyoacanenses que ofrecen platillos y bebidas deliciosas por precios asequibles. Estos son los lugares para disfrutar la gastronomía con opciones para todos los gustos. Desde desayunos simples hasta platillos más elaborados para compartir en familia, esta es una selección de los locales más concurridos.

Te puede interesar: El pueblo de Puebla que tiene el mejor restaurante y muy pocos han visitado, según la IA

CDMX: ¿Cuáles son los 5 mejores lugares para comer en Coyoacán?

En Coyoacán se pueden disfrutar tostadas de tinga, enchiladas de mole, tlacoyos, churros, tamales, crepas, dorilocos, marquesitas, elotes y esquites, entre otras opciones. Estos son los 5 sitios donde comer se vuelve una experiencia única y muy placentera.



Doña Simona

Este restaurante ofrece opciones económicas, deliciosas y variadas para el desayuno. El sitio es petfriendly y abre de martes a domingo de 8:30 a 21 horas.

Mercado de Coyoacán

Este lugar ofrece una gran variedad de comida mexicana tradicional: desde antojitos hasta platos típicos como mole y tamales. Abre de lunes a domingo de 8 a 18 horas.

Te puede interesar: El Pueblo Mágico de Sinaloa que tiene los lugares turísticos que menos vale la pena visitar, según la IA



Centenario 107

Este restaurante con terraza para ir con la familia ofrece opciones de comida mexicana, pero también internacional. Sirven clásicos desayunos y muchas bebidas deliciosas. Abre de lunes a domingo de 9 a 23 horas.

Moheli

Esta cafetería ofrece opciones de comidas regionales y desayunos. Los visitantes destacan el pan dulce y los chilaquiles. Abre de lunes a viernes de 9 a 23 horas.



La coyoacana

Esta cantina de CDMX ofrece cócteles tradicionales en un ambiente familiar con muchas opciones de cocina clásica mexicana. Abre de miércoles a sábado de 13 a 1 horas. Pero los lunes y martes atiende de 13 a 00:00 horas. Por otra parte, los domingos familiares se pueden disfrutar de 12 a 22 horas.

