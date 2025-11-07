El Pueblo Mágico de Querétaro que tiene los lugares turísticos menos llenos de extranjeros, según la IA

Si lo que buscas es un destino auténtico, tranquilo y alejado de los lugares saturados por el turismo internacional, Amealco de Bonfil, en el sur de Querétaro, es una joya que merece tu visita. Este Pueblo Mágico conserva su esencia otomí y una atmósfera serena que lo diferencia de otros puntos más concurridos del estado, como Bernal o Tequisquiapan, según una plataforma de inteligencia artificial (IA).

Allí, podrás recorrer calles empedradas, visitar talleres artesanales donde se elaboran las famosas muñecas Lele y Dönxu, declaradas Patrimonio Cultural del Estado, y disfrutar de una cocina tradicional que mantiene recetas transmitidas de generación en generación, de acuerdo al análisis de la herramienta digital Chat GPT.

Sus atractivos naturales, como la Cascada de la Piedad, el Bosque de Mavoro o las comunidades indígenas cercanas, ofrecen paisajes ideales para el ecoturismo, sin multitudes ni largas filas.

Esto debes tener en cuenta a la hora de visita Amealco de Bonfil

Ubicado a dos horas y media de la Ciudad de México, este Pueblo Mágico es perfecto para recorrer en un fin de semana. Además, su ambiente rural y hospitalario permite una experiencia más cercana con los habitantes locales, lo que convierte cada paseo en una oportunidad para conocer la verdadera cultura queretana, según el sitio Queretaro Vive.

ESPECIAL/NOTIMEX Muñeca indígena de Querétaro inicia recorrido por cuatro ciudades del mundo

Sin embargo, aunque tiene menos visitantes internacionales, eso no significa que esté completamente desierto: sigue siendo un destino turístico que conserva servicios. Por tal razón, deberías tener en cuenta que:



Algunas atracciones pueden ser más tranquilas y menos desarrolladas para turismo masivo, lo que puede requerir planificación (transporte, hospedaje).

Si tu intención es algo muy "fuera del radar", este lugar es probablemente el que ofrece más tranquilidad en comparación con los grandes focos turísticos.

Actividades que puedes hacer en Amealco de Bonfil

Desde la Secretaría de Turismo (SECTUR) de Querétaro, mencionaron que Amealco significa "lugar donde brota el agua de las rocas” en náhuatl, por lo que recomiendan ciertas actividades para disfrutar de la naturaleza entre senderos y parques municipales.

Entre los sitios más aconsejables para visitar son el Cerro de la Cruz, el Cerro de San Pablo y Tenazdá. No obstante, hay otras actividades que valen la pena como:

