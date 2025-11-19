¿Quién es Rebeca, la misteriosa “Rebeca” que Nodal nombró en los Latin Grammy?

Christian Nodal volvió a estar en boca de todos por un extraño agradecimiento en los recientes Latin Grammy, el cantante sorprendió al nombrar a alguien llamada Rebeca, quien no es su familiar ni su pareja.

Ante estas palabras varios internautas se han cuestionado quién es esa “extraña mujer”, a tal punto que empezaron a relacionarlos sentimentalmente.

¿Quién es Rebeca Delgado?

La mujer que Nodal nombró en la ceremonia del pasado 13 de noviembre es Rebeca Natalia Delgado, una ejecutiva de la industria musical. Delgado no es una simple conocida: fue subdirectora de Regional Mexicano en Sony Music y ahora dirige su propia agencia, Larre & Co ha impulsado la carrera de talentos emergentes, incluyendo la de Nodal.

Su papel ha sido clave para que el cantante brille, y su mención en el escenario fue un gesto de gratitud profesional, aunque provocó susurros en redes por lo extraño de que agradeciera a ella y no incluyera a su esposa, Ángela Aguilar.

Rebeca Delgado no es el nuevo amor de Nodal, sino su aliada profesional, y mientras él agradece a quienes han sido importantes en su carrera.

Las conquistas amorosas de Christian Nodal

Christian Nodal no solo da de qué hablar por su música, también por su vida sentimental, y vaya que ha tenido romances que levantan pasiones y controversia. Aquí un repaso por sus conquistas más sonadas:

Belinda: Uno de los romances más mediáticos de Nodal. Se conocieron cuando ambos participaron en un rality y su relación fue intensa: compromiso público, tatuajes, momentos de amor pero en febrero de 2022 anunciaron su ruptura.￼

Cazzu: Tras Belinda, Nodal vivió un romance con la rapera argentina Cazzu. Su relación fue muy pública: tuvieron una hija juntos, Inti, en septiembre de 2023. Cuando se separaron en 2024, él defendió que “jamás hubo terceros” y que el amor simplemente ya no funcionaba.

Ángela Aguilar: Actualmente es su pareja (y pareja oficial). Confirmaron su relación en junio de 2024. Nodal ha dicho que no es algo nuevo, sino la continuación de una historia que la vida “les hizo pausar” para que crecieran y regresaran más fuertes. Él también compartió que se sintió atraído por ella desde que era muy joven: cuando la conoció ella tenía apenas 13 años, según sus propias palabras.