Lanzan moneda del Mundial 2026 con homenaje a Maradona; ¿cuánto cuesta y qué características tiene?

En las últimas horas el Banco Central de Argentina sorprendió a propios y extraños con la llegada de una nueva moneda que hace alusión al Mundial 2026 y que, a su vez, recuerda uno de los momentos más importantes en la historia de las Copas del Mundo: El Gol del Siglo hecho por Diego Armando Maradona.

Se trata de una pieza de colección que, de inmediato, ha comenzado a acaparar la atención de los fanáticos de la numismática no solo por la belleza, sino por la historia deportiva con la que cuenta. Si quieres conocer cuánto cuesta y qué características tiene esta moneda del Mundial 2026, quédate con nosotros.

¿Cuánto cuesta la moneda del Mundial 2026?

El Banco Central de la República de Argentina considera que esta moneda del Mundial 2026 puede ser un objeto de colección por demás importante para los amantes de la numismática. Por tal motivo, elevó su valor hasta los 235 mil pesos argentinos, lo que al tipo de cambio actual serían alrededor de dos mil 950 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que la edición se limita únicamente a dos mil 500 ejemplares dentro del país sudamericano, por lo que se convierte automáticamente en un objeto exclusivo cuyo valor puede aumentar con el paso de los días. Vale decir que la edición de oro, el cual estará disponible para los extranjeros, podría superar los 30,000 pesos mexicanos, según información de Reporte Indigo.

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.



¿Cuáles son las características de esta moneda del Mundial 2026?

A casi cuatro décadas del Gol del Siglo realizado por Maradona, el Banco de Argentina lanzó una moneda rumbo al Mundial 2026 cuyas características destacan una pelota de futbol atravesando el centro y rodeada por las palabras “Copa Mundial 2026” en el anverso.

Además, se vislumbra el trazo que Maradona recorrió desde la toma del balón hasta que realizó la anotación en el compromiso que tuvo ante los ingleses en la Copa del Mundo de 1986. Se sabe que la pieza tiene 925 de plata, un peso de 27 gramos, un valor facial de 10 pesos argentinos y un diámetro de 40 milímetros.

Hasta el momento, se sabe que el único método de compra es asistiendo al Banco Central de la República de Argentina, con sede en Buenos Aires.