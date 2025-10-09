‘Pambamuerto’ una creación culinaria que combina un pambazo con el Día de Muertos

Cuando pensamos en el pambazo, lo primero que pensamos es en el platillo chilango, donde se baña el pan en una salsa de chile guajillo, para después ser relleno de papas con chorizo y elementos extras. Podríamos decir que es una versión de emparedado muy a la mexicana, siendo una deliciosa receta.

En redes sociales, se ha vuelto viral el ‘Pambamuerto’, la combinación del platillo de la CDMX con la celebración de Día de Muertos, una creación culinaria que ha sorprendido a todos. Te mostraremos de qué se trata y dónde lo puedes encontrar.

¿Dónde venden el ‘Pambamuerto’?

El ‘Pambamuerto’ está dominando las redes sociales por ser una creación culinaria que combina una receta tradicional con el Día de Muertos, una de las celebraciones más esperadas por todos. Es un plato novedoso y que seguramente se encargará de enamorar a tu paladar. Básicamente, consiste en una pieza de pan de muerto (sin azúcar), rellena con los insumos de un pambazo, que son:

Papa con longaniza

Crema ácida

Lechuga

Queso fresco rallado

Dicha creación ha provocado un gran impacto entre los usuarios, al ser una auténtica preparación culinaria, empleando casi los mismos insumos, pero otorgándole una presentación distinta, impactando a todos los comensales que lo prueban.

¿Dónde lo puedo encontrar?

En el portal de La Chingada Garnacha en TikTok, no solamente muestran el ‘Pambamuerto’, también dan a conocer una pieza de pan de puerto, rellena de chilaquiles, siendo otra creación culinaria que vale la pena probar. Dicho establecimiento cuenta con 2 ubicaciones, donde los usuarios pueden ir a probar el pambazo fusionado con el ‘Día de Muertos’:

Rosarito Alvires 241 en la colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl

Cuauhtémoc 15, Aragón la Villa

Mencionan que próximamente estarán en Miguel Ángel de Quevedo 947, siendo una gran oportunidad para probar el curioso y suculento platillo. Una receta que seguramente sorprenderá e impactará tus papilas gustativas. ¡No te quedes con el antojo y disfruta de su gran sabor!