Halloween con IA: Paso a paso para crear una sesión de fotos de tu mascota usando un prompt en Gemini

No hay duda de que las fotos con IA se han vuelto todo un fenómeno viral, un recurso para divertirse creando fotos de tus amigos, familiares e incluso mascotas con temáticas festivas y este Halloween no será la excepción. Si siempre soñaste con ver a tu mascota disfrazada, pero tu perro no tolera un disfraz o tu gato se resiste a capa y espada, la inteligencia artificial te da la opción de tener fotos temáticas sin necesidad de vestirlos en la vida real. Aquí te enseñamos cómo conseguirlo con ayuda de Gemini.

Fotos de Halloween de tu mascota con Inteligencia Artificial

Gemini es la plataforma de IA generativa de Google con la que puedes crear imágenes realistas de tu mascota con atuendos de bruja, vampiro, calabaza o hasta Ghostface. El truco está en saber qué prompt usar y cómo darle indicaciones claras a la herramienta.

Paso a paso para crear la foto de tu perro o gato de Halloween en Gemini

Sigue paso a paso las siguientes indicaciones para conseguirlo:



Abre tu navegador y busca Gemini en Google. Ingresa con tu cuenta (si no tienes, regístrate). Pulsa el símbolo “+” en la parte inferior izquierda. Sube una foto de tu mascota. Escribe este comando: “Como un experto en fotografía de estudio, crea una imagen en un estudio fotográfico, una sesión de Halloween, que sea el fondo, una temática Halloween, viste al perrito de ‘__’. Que se vea como una foto profesional. NO le cambies los aspectos físicos ni su cara, lo más real posible.” Rellena el espacio con el disfraz que quieras: vampiro, calabaza, diablito, bruja, etc. Ajusta dimensiones si quieres (cuadrada, rectangular, etc.). Espera unos segundos y descarga el resultado.

Crédito: Inteligencia Artificial

Ideas de disfraces que puedes probar con tus mascotas para fotos con la IA

Si no se te ocurre de qué cosa podrías vestirlo, te dejamos aquí algunas ideas para que eches a volar tu imaginación:



Ghostface (con máscara levantada).

Calabaza.

Vampiro.

Murciélago.

Brujita.

Diablito.

Calavera.

La clave está en experimentar. Si el primer resultado no te convence, prueba con más detalles: tipo de iluminación, postura de tu amigo o distintos fondos y escenarios.

Ahora que ya lo sabes, comienza a crear divertidas fotografías y compártelas con tus familiares y amigos.

También te puede interesar: La historia de Master, el perrito de La Granja VIP Chile que fue adoptado por una celebridad

