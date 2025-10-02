Ya puedes ganar dinero con tus tiktoks desde México: así es la nueva forma de monetización para TODOS los usuarios

Con el auge de las redes sociales y los influencers, cada vez son más las personas que sueñan con ganar dinero a través de sus videos en TikTok y contenido para redes sociales. La buena noticia es que aunque antes se veía lejano que los creadores con poca audiencia pudieran generar ingresos, con las nuevas actualizaciones ya es posible.

Así lo dio a conocer la plataforma mediante su página TikTok Newsroom, donde informaron sobre el lanzamiento del Programa de Recompensas para Creadores en México, la cual describen como una iniciativa transformadora que ofrece incentivos económicos y pretende fortalecer el llamado “ecosistema” de contenido. Esto con el propósito de impulsar el crecimiento de audiencia en las personas que hacen tiktoks de distintas temáticas.

Pero, ¿Cómo puedes empezar a generar dinero con tiktoks? ¿Quiénes aplican a estas nuevas normas? Te lo explicamos aquí.

¿Desde cuándo se podrán monetizar los tiktoks en México?

De acuerdo con la información disponible, a partir del 1ero de octubre de 2025 se habilitaron las herramientas de monetización en TikTok para usuarios en México, tal como ya era posible para quienes se localizan en Estados Unidos. Y una de las principales transformaciones que la app espera, es la viralización de grabaciones que duren más de un minuto.

Canva Las actualizaciones de TikTok en México ya permitirán monetizar los videos

Estos son los requisitos para ganar dinero en TikTok sin ser influencer

Lo mejor de todo es que cualquier usuario con una cuenta activa podrá acceder a los beneficios de monetización en TikTok, incluso si no tiene tantos seguidores o apenas está empezando en el mundo de la creación de contenido. Únicamente es necesario cumplir con algunos parámetros establecidos en el piloto de esta iniciativa.

Los pasos a seguir para generar ingresos con tiktoks en México, son:



Tener mínimo 10 mil seguidores .

. Que la cuenta esté configurada como de uso personal, pues de momento no se permiten perfiles de empresas o medios de comunicación masivos.

pues de momento no se permiten perfiles de empresas o medios de comunicación masivos. Ser mayor de edad .

. Tener las configuraciones de privacidad para que cualquiera pueda ver los videos .

. Radicar en México y poder comprobarlo.

y poder comprobarlo. Contar con métricas de visualización de 100 mil vistas en los últimos 30 días, empezando a contar desde el 1ero de octubre.

Canva Para ganar dinero haciendo TikToks, tienen que cumplirse ciertos requisitos

Respecto a cuánto dinero se puede ganar solo haciendo tiktoks, las cantidades dependerán directamente de la audiencia y aceptación del contenido entre el público.

Adicionalmente, es una oportunidad para que las marcas se interesen en los nuevos creadores de contenido con el fin de hacer campañas y colaboraciones pagadas.