Muere actor de cine y así lo despiden

El 2025 sigue siendo escenario de tristes noticias relacionadas con la muerte de famosos del cine, la televisión, el teatro y la música. Ahora, el fallecimiento del actor de cine para adultos Rhett Douglas Messerly ha tomado por sorpresa a sus seguidores que lo despiden en las redes sociales.

Las plataformas digitales se han hecho eco de una nueva muerte en el mundo del espectáculo. Es que las redes sociales son las elegidas por familiares y amigos de personas fallecidas para despedirse y dejar grabados mensajes en recuerdo de sus seres queridos.

¿Cómo se conoció la muerte de Rhett Douglas Messerly?

Rhett Douglas Messerly, más conocido como Scott Finn, era un joven de 27 años que había sabido instalarse en la industria del cine para adultos. Había nacido en Utah, Estados Unidos, y protagonizaba videos para portales web gay explícitos.

Su muerte fue confirmada por su propia familia que utilizó las redes sociales para despedirlo y recordarlo como una persona con “amabilidad, gran sonrisa y personalidad tonta”. La publicación remarca que “lo más importante es que será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás”.

¿De qué murió Rhett Douglas Messerly?

El posteo realizado por la familia del actor no precisa las causas de su muerte, pero indica que “encuentran algo de consuelo al saber que su dolor aquí ha terminado y que descansa nuevamente con su Padre Celestial”.

Las fotografías de Rhett Douglas Messerly y comentarios despidiéndolo se han multiplicado en las plataformas digitales. En los comentarios no solo se destaca su faceta como actor de cine para adultos, sino que también se hace foco en sus pasatiempos como pescar, jugar golf, cocinar y reparar objetos rotos.