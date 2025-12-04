Pagan 300,000 por esta moneda de 20 pesos con el rostro de Hidalgo; tiene descuento

El 2025 se ha convertido en uno de los años más importantes para los amantes de la numismática; es decir, aquellas personas que se dedican a vender y comprar monedas a través de internet. Una muestra de ello es esta moneda de 20 pesos, la cual cuenta con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla.

Miguel Hidalgo es considerado uno de los personajes más relevantes en la historia de la Independencia Mexicana, por lo que cualquier moneda que tenga su rostro se vuelve llamativa. En ese sentido, existe una pecunia de 20 pesos que vale miles de pesos por esta y otras características más.

¿Qué características tiene esta moneda de 20 pesos de Hidalgo?

La primera gran característica de esta moneda de 20 pesos es que, precisamente, cuenta con la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, lo cual ha llamado la atención de los coleccionistas. Esta pecunia se pone en venta en mercados digitales a precios que superan los 100 mil pesos.

Mercado Libre

Específicamente, de la que hablamos ahora tiene un valor de 120 mil pesos y, dentro de sus características, se vislumbra que fue emitida por el Banco de México dentro de la familia de los “nuevos pesos”, por lo que su atractivo primario, más que su escasez, deriva de su diseño histórico nacional.

En el anverso, esta pecunia de la numismática cuenta con el Escudo Nacional Mexicana y la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, así como la leyenda “20 nuevos pesos” y, finalmente, el año de emisión. Su diámetro es de 32 milímetros, su peso de 15 gramos y su anillo está elaborado de bronce y aluminio.

¿Por qué su dueño pide 120 mil pesos por ella?

El dueño de esta moneda de 20 pesos, la cual compartió en Mercado Libre, establece que su precio asciende a 120 mil debido al impacto que sugiere tener el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla. Sin embargo, debes saber que especialistas en numismática explican que su valor máximo es de menos de 100 pesos, por lo que es preciso que tengas presente esta información para evitar estafas.