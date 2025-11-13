Quién era Michael Duarte, el influencer que murió en un ‘trágico accidente familiar’ y que dejó desamparada a su hija de 6 años

El influencer Michael Duarte murió a los 36 años mientras viajaba con su familia en Texas. Se informó que sufrió un “horrible accidente” el pasado 8 de noviembre, aunque no se revelaron detalles sobre su fallecimiento. Horas después, se confirmó lo peor.

¿Quién mayó al influencer Michael Duarte?

El creador de contenido, con más de 800 mil seguidores en Instagram y TikTok, era conocido por su perfil gastronómico “Food With Bear Hands” y, según reportes, recibió varios disparos de arma de fuego por parte de un agente de la policía del condado de Medina.

(Instagram) A Michael Duarte le sobreviven su hija y su esposa.

De acuerdo con el informe de TMZ, los agentes acudieron al domicilio donde se encontraban Duarte y su familia tras un llamado al 911 que reportaba a un hombre violento con un cuchillo.

Después del enfrentamiento, Michael fue trasladado al hospital, pero no logró sobrevivir.

¿Qué pasará con la hija de Michael Duarte?

Su familia comunicó a través de la plataforma GoFundMe que necesitaban apoyo económico para cubrir los gastos del funeral, en ayuda a su esposa, Jessica, y a su pequeña hija de 6 años, Oakley.

“El fallecimiento de Michael representa una enorme pérdida para todos los que lo conocieron. Su legado de integridad, compasión y dedicación continuará vivo en las vidas de quienes tocó”, se lee en el comunicado.

(INSTAGRAM) Oakley, de 6 años, es la hija del influecer Michael Duarte.

Michael dejó desamparadas a su esposa y a su hija tras nueve años de matrimonio. Según Us Weekly, la pequeña apenas había iniciado el jardín de niños en septiembre pasado.

Duarte compartía con sus seguidores recetas, parrilladas y trucos de cocina, bajo el lema: “Mi propósito es compartir comida con quienes más la necesitan.” En una publicación reciente, contó que su hija había sido su inspiración para grabar videos y compartirlos con su comunidad.

“Mi primer video fue con mi hija. Ahí me di cuenta de lo feliz que me hacía crear contenido. Con el tiempo entendí que no era solo un pasatiempo”, escribió.

En paz descanse Michael Duarte.